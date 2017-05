Horoscop IUNIE 2017. Două zodii suferă cumplit la începutul verii. O zodie are "lipici" la BANI

Iunie 2017 este o luna in care toate semnele zodiacului se bucura de o sanatate buna, arata bine si sunt pline de energie! Se pare ca acum interesul pentru cariera scade, familia devenind principala preocupare.

Horoscop iunie 2017 – Berbec

Familia necesita acum o mai mare atentie din partea voastra, asa ca in aceasta luna cariera va trece pe planul secund, iar familia va ocupa primul loc!

E posibil sa apara neintelegeri cu prietenii si anumite relatii, care nu sunt de domeniu romantic, sa nu mai functioneze. Relatia sentimentala incepe sa mearga tot mai bine si e posibil sa va casatoriti.

Sanatatea si vitalitatea sunt in crestere, mai ales dupa data de 20, asa ca incercati sa pastrati un ritm potrivit si sa nu va epuizati.

Horoscop iunie 2017 – Taur

Evolutia in cariera incetineste, dar acesta este un moment potrivit pentru a pune accent pe viata de familie. Va bucurati de o prosperitate crescuta si, pana pe 21, banii vor continua sa vina, ei putand proveni de la membrii familiei, investitii mai vechi, activitati de vanzari, marketing sau PR.

Este o luna benefica studiului si asimilarii de informatii noi. De asemenea, calatoriile sunt si ele bine aspectate si poate fi vorba atat despore calatorii in tara, cat si peste hotare. Relatia sentimentala, insa, este complicata. Va aflati in reevaluari si nu sunteti sigur ca doriti sa continuati relatia in care va aflati acum.

Horoscop iunie 2017 – Gemeni

Multe din tendintele lunii trecute sunt inca in vigoare. Relatia sentimentala este buna si pare a se adapta mai mult dorintelor voastre. Totusi, e departe de a fi completa!

Va bucurati de o sanatate infloritoare, aratati bine, aveti energie si farmec! Balanta incepe sa incline in interesul familiei careia ii veti acorda acum mai multa atentie decat carierei.

Pentru voi exista o perioada favorabila pentru a lucra in interior si una favorabila pentru a lucra in exterior si acestea se imbina armonios. Aveti darul de a actiona si a va pune in aplicare visele.

