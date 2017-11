Horoscop IANUARIE 2018. Zodia care NU cunoaşte limite! Noroc chior la bani, afaceri, relaţii

Iata ce v-au pregatit astrele pentru prima luna din anul 2018.

BERBEC



Cu mai multe planete in zona simbolica a activitatilor de birou, in acest an veti ajunge sa aveti un an foarte incarcat din acest punct de vedere. Cu Soarele in aspect patrat cu Uranus, care va mai ramane in semnul dumneavoastra, va trebui sa va confruntati cu multa tensiune precum si situatii grele, neasteptate. Toate acestea va vor pune la incercare nervii si capacitatea de a trata anumite lucruri. Nu va fi deloc o luna linistita din acest punct de vedere.



TAUR



Pentru voi, aglomeratia de planete care se formeaza in semnul Capricornului va da dorinta de a va largi orizonturile intr-un fel sau altul. Daca va ingropati nasul in brosurile de calatorie, puteti planifica o calatorie intr-un loc unde va doriti de foarte mult timp sa ajungeti. De asemenea, ati putea incerca sa va extindeti cunostintele prin citire sau sa luati in considerare o formare noua intr-o zona de interes pentru dumneavoastra.



GEMENI



In aceasta luna, destul de calma si fara mari evenimente, va veti simti in afara sincronizarii cu atmosfera din jurul dumneavoastra. Veti avea tendinta de a aborda totul cu inima si cu o mare implicare sufleteasca. Dar in primele saptamani ale anului va veti da seama ca aveti de a face cu probleme care vor necesita un efort de concentrare si angajament destul de mare. Cei din jurul vostru ar putea sa va tina cont in legatura cu felul in care abordati probleme si unele rezolvari.



Citeste continuarea pe bzi.ro.