Horoscop financiar. Ce zodii atrag banii fără niciun efort

Unii dintre noi ne chinuim să facem bani, iar alţii parcă îi atrag ca un magnet. Se pare că atracţia sau respingerea finanţelor ţine şi de zodia în care ne naştem.

BERBEC

Berbecul găsește destul de ușor căile potrivite pentru a aduce suficienți bani în viața lui, mai ales atunci când are ceva de demonstrat sau vrea o anumită sumă pentru o achiziție sau o investiție importantă.

Are o capacitate uimitoare de a face bani rapid. Chiar dacă pierde totul, reușește să se ridice în mod miraculos de fiecare data.

Impulsivitatea și precipitarea care îi caracterizează i-ar putea îndemnă deseori să ia decizii greșite sau să facă investiții neinspirate.

Investește cu ușurință în hobby-uri, echipament sportiv, expediții.

Nu-i place să pună bani deoparte și e posibil să nu aibă disponibili nici pentru împrumuturi.

TAUR

Iubește banii, pe care îi vede că pe un mijloc de a-și satisface plăcerile și dorința de a trăi în confort și lux.

Inspirat, știe când să acționeze și când să stea.

Foarte tenace și răbdător, așteaptă cât e nevoie, dar nu renunță

Are simț practic și de obicei știe să se valorizeze și să-și evalueze muncă.

Are nevoie de o rezervă de bani, e unul dintre cele mai răbdătoare, econome și prudente semne.

Nu e foarte generos și dorește să aibă garanții, mai ales când da bani cu împrumut.

De cheltuit, cheltuiește cu măsură, mai puțin când apăr tentații culinare sau alte plăceri.

Poate investi în artă și obiecte de lux

GEMENI

Extrem de dinamic, adaptabil, flexibil și mai ales comunicativ. Toate aceste calităti îi vor ajută mereu, pe de o parte să găsească foarte ușor surse de câștig iar pe de altă parte să-și negocieze cu mare ușurință salariul dorit.

Însă problemă nu este că nu are sau nu câștiga suficient, ci că are un impuls foarte greu de stăpânit, de a cheltui tot ce are. Norocul lui este că reușește să iasă repede din orice încurcătură și găsește imediat o sursă nouă sau necesară de venit. De regulă, nu se pricepe să economisească. E posibil să-și schimbe des job-ul. Cheltuiește cu multă ușurință pe călătorii, cărți, cursuri și absolut orice îi stimulează curiozitatea.

RAC

Foarte precaut când e vorba de bani. Nu prea știe ce înseamnă cheltuielile hazardate, nu-i place să rămână fără bani, e speriat de incertitudine. Face economii, ori de câte ori poate. Întotdeauna încearcă să păstreze o rezervă pentru zile mai puțin senine. Motivația cea mai puternică în ce privește banii, motorul care stă la bază tuturor acțiunilor, este dorință de a asigură confort și siguranță pentru el și familia lui. De regulă, nativii Rac au fler în afaceri, știu să investească inteligent, cu excepția momentelor când li se face teamă și renunță în ultimul moment la vreo oportunitate.

Cheltuiește pe obiecte cu valoare emoțională sau istorică, pe lucruri necesare celor pe care îi iubește, investește în casă.

LEU

Își doresc bani mulți, că să poată să-și mențină în top imaginea socială. Țin foarte mult să fie admirați. Iar asta cere cheltuiala. Are însă noroc la bani, niciodată pare că nu rămâne fără resurse. Pur și simplu trag banii la acest nativ, fără să facă cine știe ce efort. Se spune că Leii nu prea au nevoie să muncească pentru bani, cel puțin în concepția lor nu există o legătură între muncă și bani. Ei muncesc doar dacă le place ce fac, dacă sunt inspirați, ori dacă vor să strălucească într-o profesie. Nu se prea pricep să facă economii. Sunt generoși. Cheltuiesc bani cu ușurință, mai ales pe haine de firmă, produse și proceduri de înfrumusețare, obiecte de lux, vacanțe de 5*.

FECIOARA

Acest nativ este harnic, organizat, disciplinat şi meticulos. La fel este şi în relaţia cu banii. Îşi calculează bugetul până la ultimul banut, isi noteaza pe hartie toate cheltuielile, astfel incat sa stie in fiecare moment cum sta. Nu e genul care să dea tunuri, adică să facă bani mulţi peste noapte, ci e mai degrabă genul care îşi calculează fiecare pas şi merge din aproape în aproape, câştigand bani din munca şi efortul său măsurabil. Îi place să se pună la adăpost, să aibă economii, eventual îşi face o strategie pe termen lung şi un fond pentru pensie. Nu dă bani cu uşurinţă şi nici nu cheltuieşte dacă nu vede utilitatea şi funcţionalitatea unui lucru. Investeste în sănătate, nutriţie şi orice crede că îi aduce un beneficiu moral şi/sau fizic.

BALANŢA

Dintre toate semnele de aer, Balanţa este net cea mai cerebrală şi calculată. Ea ştie exact ce buget să aloce pentru ceea ce îşi doreşte să realizeze, dar şi cum să împartă acel buget astfel încât să nu omită nimic. Nu poate trăi cu bani puţini, pentru că adoră luxul, bijuteriile, vacanţele de 5* şi lucrurile scumpe. Nu este genul care să muncească pe brânci, de unul singur, ci lucrează foarte bine şi cu rezultate extraordinare atunci când are parteneri sau asociaţi. Va cheltui pe haine moderne, o maşină frumoasă, restaurante bune, obiecte de artă, tot felul de proceduri de înfrumuseţare şi în general pe lucruri care îl ajută pe acest nativ să îşi construiască o imagine impecabilă în lume. Economiile nu sunt punctul sau forte.

SCORPION

Banii sunt echivalentul puterii, sunt instrumentul cu care pot să aibă controlul şi să manipuleze. Ambiţiile lor sunt de regulă neobişnuite, chiar şocante. Noroc că nu le dezvăluie nimănui. Secretos, misterios, cu privire la banii pe care-i deţine sau la metodele pe care are de gând să le aplice pentru a face bani. Pot fi situaţii în viaţa acestui nativ, când va fi nevoit să o ia de la zero, când tot ce a construit se prăbuşeste. Dar mereu se ridică. În general, îşi atinge toate scopurile, cu ajutorul intuiţiei şi a strategiei foarte exacte. Nu-i place să dea bani celorlalţi şi cheltuie mereu cu măsură, gândind în termeni pragmatici orice cheltuială ca pe o investiţie. Dacă îi aduce profit sau alte beneficii, merită să scoată bani din buzunar. Dacă nu, nu. Scorpionii au parte de bani prin intermediul altora: parteneri, descendenţi (moşteniri), cadouri, sponsorizări.

SĂGETATOR

Unul dintre cele mai generoase şi "mână largă" semne. Banii sunt un mijloc de libertate, explorare şi aventură, aşa că nu ţin niciodată cu dinţii de ei, mai ales că au mereu încredere că vin banii la ei când au nevoie. Nu prea îşi fac rezerve. Cheltuiesc pe călătorii lungi, dincolo de graniţe mai ales. Scot bani din buzunar cu uşurinţă şi cand este vorba de plăceri, hobby-uri, experienţe gastronomice noi, deosebite. Nu ştiu de unde vin banii, nici unde se duc, atâta vreme cât îi folosesc ca să le contribuie lor şi celor din jur.

CAPRICORN

Foarte abil în a mirosi oportunităţile care-i pot umple buzunarele. Nu vorbeşte foarte des despre bani, nici dacă îi are, nici dacă nu-i are. Preferă să lase impresia că nu dispune de resurse prea mari, pentru că nu îi place să dea bani cu împrumut. Aspiră la averi impresionante, dar are răbdare până ajunge acolo, îşi calculează fiecare pas cu mare grijă. Mereu se gândeşte la ziua de mâine şi chiar la o perioadă de ani de zile în avans, pentru că vrea mereu să fie pregătit pentru orice. Îşi face rezerve de bani, pentru că astfel simte că are controlul şi se simte mai sigur pe el. Cheltuieşte cu cap, e precaut şi preferă lucruri de calitate.

VĂRSĂTOR

Are un comportament destul de ciudat vis-a-vis de bani. Este idealist şi priveşte banii ca pe o modalitate de a-şi câştiga independenţa şi nimic mai mult. Sau ca pe un mijloc de a-şi ajuta prietenii, ori de a aduce o contribuţie în lume. Poate foarte bine să cheltuiască toţi banii din buzunar doar pentru că îl inspiră ceva la un moment dat, sau poate să dea toate economiile unui prieten care are nevoie de sprijin.

PEŞTI

Fiind o fire visătoare, artistică, boemă, poate trăi foarte bine şi cu bani şi fără bani. Cu toate că nu e prea inspirat în administrarea banilor şi de regulă ia decizii paradoxale, are totuşi o capacitate inexplicabilă de a atrage banii. Se pare cǎ este meritul intuiţiei fabuloase de care dispune.

