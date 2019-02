Horoscop eveniment: Venus intră în Capricorn. SCHIMBĂRI importante

Horoscop 27 ianuarie 2019

Luna februarie a inceput in forta in special pe planul iubirii, datorita rolului activ pe care Venus, planeta dragostei, relatiilor si frumusetii il are in aceste zile.

Sambata 2 februarie, Venus este in trigon cu imprevizibilul Uranus in Berbec exact in aceeasi zi in care Marte este in cuadratura cu Pluto si din asemenea combinatie te poti astepta la un cocktail sexy incendiar pentru iubirea ta! Sageti de dragoste zboara in aer, gelozia isi poate scoate capul din prea multa pasiune.

Venus este simbolul dragostei, relatiilor, placerii si valorilor materiale. Energia lui Venus merge mana in mana cu cea a zeitei Afrodita din mitologia romana: vanitoasa, languroasa, geloasa, rasfatata si irezistibil de fermecatoare. Cand Venus schimba zodia gazda, si atitudinea ei fata de domeniile pe care le stapaneste se schimba. Venus in Capricorn NU este Venus in Sagetator si nici noi nu vom fi la fel in urmatoarea luna la capitolul iubire, relatii, placeri si bani.

In Capricorn, Venus se transforma intr-o femeie de afaceri sofisticata, disciplinata si ambitioasa. Asa cum Capricornul ia decizii de viata de parca ar fi decizii de afaceri, la fel si Venus in Capricorn face la fel pe zona relatiilor.

Venus in Capricorn poate suna plictisitor pentru unii, insa realitatea e ca este un tranzit foarte puternic pentru iubitii care vor sa mearga la nivelul urmator. Zodiile de pamant sunt cunoscute ca fiind nu doar practice dar si senzuale. Lor le place sa conduca prin simturile lor, sa isi bage mainile in Mama Pamant si sa isi simta drumul prin viata, chiar daca nu isi arata emotiile tot timpul.

