Horoscop. Eclipsă totală de lună sângerie. Eveniment unic. Cum sunt influențate zodiile

Horoscop 14-20 ianuarie. Zodia care descoperă adevăruri dureroase. Totul îi merge pe dos

Horoscop. Eclipsa de lună sângerie, un eveniment rar, cu o energie extrem de puternică, aduce schimbări pentru fiecare zodie în parte.

Iată cum influențează eclipsa de lună zodiile:

BERBEC: COPILUL TAU INTERIOR radiaza de mandrie

Bine ai venit, Berbecule, la noua versiune imbunatatita a ta, cea care nu are nicio frica in a-si exprima creativitatea, pasiunile curajoase si personalitatea unica. Copilul tau interior iti este cel mai bun prieten al tau. De la el iti extragi puterea, pentru el esti ceea ce esti. Impreuna sunteti de neinvins. Nu uita asta.

TAUR: Esti in siguranta in lumea ta interioara

In spatele exteriorului tau Venusian si a personalitatii dure si greu de patruns traieste un suflet extrem de frumos si imbogatit cu iubire, senzualitate si bucurie molipsitoare. Tu stii despre frumusete mai mult decat oricine altcineva, Taur. Acum, lasa asta sa respire.

GEMENI: Iti rostesti adevarul tare si cu mandrie

Cuvintele tale, gandurile tale si ideile tale briliante pot lumina singure o incapere, Gemenilor, stiati ? Nu are niciun rost sa le mai tii doar pentru tine si chiar sa nu o mai faci. Spune lumii ce gandesti. Impartaseste intelepciunea si bogatia ta spirituala.

RAC: Valoarea ta de sine straluceste cu bucurie

Universul te-a inzestrat cu instincte materne dar o data cu asta ai primit si o copilarie extrem de incarcata emotional. Cum te-ai descurcat cel mai bine cu asta, Racule ? Tot ce a fost te-a invatat si modelat. Toata lumea are nevoie de doza ta de perspectiva unica asupra vietii de familie, de parinte, de iubire. Iar tu stii foarte bine cum sa o arati si sa faci lumea din jurul tau pur si simplu mai minunata pentru ca esti tu in ea.

LEU: Iubirea ta de sine este stralucitoare si contagioasa

Esti capabil de asa de multe lucruri, dar in ciuda iubirii tale pentru a fi laudat si apreciat constant, inca mai este ceva pentru care trebuie sa fii recunoscut, nu doar pentru ceea ce faci asa de bine. Inima ta este ca o cupa plina cu aur aflata la capatul curcubeului. Arat-o si revars-o cu generozitate spre lume.

FECIOARA: SPIRITUL tau est plin de iubire si de lumina

Uneori, a fi in serviciul altora inseamna a te pune pe tine pe plan secund, dar asta nu inseamna sa ignori acea mica voce din interiorul tau. Ea iti spune ce vrei sa faci cu adevarat pentru altii si pentru tine si ce nu vrei. In plus, aceasta este vocea care te invata cum sa te iubesti si respecti pe tine mai intai si apoi, din preaplinul tau pentru tine, si pe altii. Nu invers.

BALANTA: Sperantele tale sunt pline cu oportunitati

Nu exista un sentiment mai placut pentru tine decat sa fii recunoscut si sa iti fie recunoscuta valoarea, exceptand cazul in care gasesti pe altcineva la care sa te relationezi. Sperantele si visele tale au fost mereu posibile. Doar tu ai fost cel care ti-ai stat singur in drum. Da-te la o parte din calea ta pentru ca omenirea sa te vada si recunoasca in adevarata ta maretie.

SCORPION: Misiunea ta de viata iti aduce bucurie

Fericirea ta a trait in tine dintotdeauna, Scorpionule. Nu te lasa pacalit cum ca ar fi in alta parte si greu accesibila tie. Este cu personalitatea ta unica si cu excentricitatile tale ciudate si cu toate la pachet ai putut si poti sa fii in stare sa raspandesti iubire si bucurie cu restul lumii.

SAGETATOR: Filozofia ta este colorata si stralucitoare

Astepti de mult timp aceste vremuri. Mediul tau invecinat este in sfarsit aliniat cu viziunea ta de curcubeu si cu filozofia de viata darnica de viata. Tu ai facut toate acestea de unul singur. Nu e ceva pentru care sa fii mandru si fericit ?

CAPRICORN: Evolutia ta te-a adus la lumina

Determinarea ta nemiloasa si perseverenta sunt unele din multiplele motive pentru care esti aici astazi. Inca sunt multe de facut inaintea ta pe cale, diferenta este ca acum este si multa lumina. Lumina emanata de tine si de intelepciunea ta.

VARSATOR: Gasesti bucurie in relatiile tale

Frumusetea ta consta in personalitatea ta ciudata care uneori pare ca nici nu este din aceasta lume. Chiar daca te simti atipic uneori, nu uita ca sunt multi care o apreciaza, o sarbatoresc exact asa cum merita sa fie. Fara tine in viata lor, lumea si oamenii ei nu ar putea evolua asa cum o fac.

PESTI: Rutina ta este plina de scop si sens

Uneori iti pare imposibil sa faci tot ceea ce adori sa faci in timp ce viata de zi cu zi este plina de multe lucruri de facut ce iti par rutina si departe de starea ta ideala de visare. Dar sa stii ca nimeni nu poate visa asa de colorat si de plin de viata. Stii ca din visele tale se construieste ziua de maine, da ? Stii ca rutina de azi este rezultatul visului tau de ieri, da ? Aceasta este amprenta ta unica pe lume si ai face bine sa o manifesti din plin.

