HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017. Anul se sfârşeşte cu LACRIMI pentru două zodii!

FOTO EXPLICATIE: HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017. Descoperă ce îţi rezervă astrele pentru ultimul weekend al anului 2017 şi cum se anunţă noaptea de Revelion!

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 BERBEC

Luati o pauza de la tot ceea ce inseamna rutina in viata voastra si vreti sa faceti ceva ce nu va caracterizeaza. Descoperiti o noua pasiune si chiar un hobby interesant, ca inseamna inceputul unui proiect personal interesant.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 TAUR

Programul pentru astazi include mult prea multe activitati. Va temeti ca nu veti ajunge diseara la evenimentul programat. Faceti tot posibilul sa va prezentati, pentru ca amicul care v-a invitat o sa fie foarte suparat daca nu ii veti fi alaturi.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 GEMENI

Ati cheltuit foarte mult in ultima perioada si urmeaza inca o serie de cumparaturi, asa ca fiti cumpatati la dat banii pe ceva ce nu va trebuie. Faceti o lista de cumparaturi si incercati sa o respectati.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 RAC

Va simtiti nostalgici. Totul a pornit de la o intalnire cu cativa prieteni, timp in care ati depanat amintiri. Incercati sa reveniti cu picioarele pe pamant.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 LEU

Se apropie sfarsitul de an si inca nu v-ati hotarat ce o sa faceti de Revelion. Aveti prea multe oferte si de aceea va este atat de greu sa faceti o alegere.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 FECIOARA

Sunteti visatori zilele acestea. Faceti o multime de planuri pentru anul care vine si unele chiar se vor concretiza mai repede decat ati fi crezut.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 BALANTA

Aveti parte de o zi speciala in compania celui drag. V-ati ocupat de restul familiei in ultimele zile si nu ati avut timp de voi. Recuperati acum.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 SCORPION

Desi a trecut Craciunul inca primiti cadouri si asta va face foarte fericiti. Ba chiar incercati sa impartiti cu cei din jur bucuria aceasta si incercati ca si voi la randul vstru sa faceti in continuare cadouri.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 SAGETATOR

Asteptati sfarsitul anului si deja ati inceput sa va faceti planuri in legatura cu ceea ce o sa facet in noul an. Ba mai mult, incepeti chiar de pe acum sa scrieti in agenda cateva idei de baza.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 CAPRICORN

Aveti parte de o zi deosebita. Primiti vizita unor persoane foarte dragi, care vin cu o veste impresionanta, care va face si mai fericiti. De asemenea, incepeti pregatirile pentru un eveniment cu o semnificatie aparte pentru voi.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 VARSATOR

Primiti o veste minunata de la cineva aflat la cateva sute de kilometri de voi. Vestile sunt legate de concediul pe care urmeaza sa il petreceti departe de casa.

HOROSCOP DE WEEKEND 30-31 DECEMBRIE 2017 PESTI

Sunteti foarte relaxati si va propuneti ca in aceste zile sa nu lasati pe nimeni si nimic sa va tulbure. Planul tau vostru fi dus cu bine la sfarsit.

sursa