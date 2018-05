HOROSCOP. Cine sunt cele mai RELE femei din zodiac. Nu este bine să le stai în cale

Horoscop. Se spune că toate femeile sunt rele. Însă, se pare că şi horoscopul are ceva de spus. Se pare că răutatea feminină este în relaţie directă cu zodia în care s-a născut fiecare femeie.

Horoscop. Iată care sunt cele mai rele femei ale zodiacului!

Peşti

Cu o personalitate naivă şi escapistă, peştoaica este foarte promiscuă, iar o relaţie stabilă nu o împiedică să îşi facă de cap. Se minte singură că aventura din ziua respectivă este singura ei iubire adevărată, chiar dacă focul pasiunii a ţinut doar o oră. Pare o adevărată martiră, complet neajutorată şi nepământeană, dar are structură de oţel. Când se enervează, atacă violent, după care se retrage în umbrele adâncurilor. Adevărata ei vocaţie este să cicălească bărbatul de lângă ea şi preferă să îşi plângă de milă în loc să discute raţional. Îi plac circul şi certurile.

Fecioara

Femeia născută sub zodia fecioarei este de obicei pisăloagă, critică, răutăcioasă şi cârcotaşă. Spune lucrurilor pe nume, este bârfitoare, egocentrică şi foarte uşor de iritat. Obsedată de mărunţişuri, are talent sa dea sfaturi pe care nu i le cere nimeni cu o autoritate si o viziune greu de tolerat. Femeia Fecioară este tipicară şi obsedată de ordine şi disciplină, deşi de cele mai multe ori casa ei arată vraişte, ea fiind prea ocupată să facă liste cu ce are de făcut. Fecioara este foarte pisăloagă şi inflexibilă, mai ales când este călcată pe nervi. Calităţile ei cele mai de preţ constau în blândeţea de care dă dovadă uneori şi grija pentru cei din jur. E cu picioarele pe pământ şi crede în dragostea adevărată.

Taur

Guvernată de Venus, zeiţa desfrânării, geloziei şi hedonismului, femeia Taur este o supravieţuitoare şi o să se răzbune într-un fel sau altul. E judecătorul şi juriul celor care au rănit-o, iar sentinţa o să atârne deasupra capului lor tot restul vieţii. Este căpoasă, lipsită de orice raţiune şi logică şi va adopta întotdeuna poziţia victimei. Poate deveni violentă şi înfiorătoare la nervi şi se aşteaptă la supunere totală din partea celorlalţi, fiind incapabilă să recunoască atunci când greşeşte. Totodată, este puternică, loială şi curajoasă. Caută siguranţă şi nu este materialistă, dacă are o casă bună şi toate cele necesare unui trai decent.

Scorpion

Deosebit de răzbunătoare, femeia Scorpion este fixată pe secrete, nu uită şi iartă. Scorpioanca este suspicioasă, explozivă şi obsedată de control pe toate planurile. Îşi satisface orgoliul umilindu-i pe ceilalţi, iar o înfrângere verbală din partea ei va fi mai rea decât o bătaie cruntă. Are un stil de a-şi exprima părerile care îţi strivesc personalitatea şi îţi distrug mândria. Extremistă, nu raţională, femeia Scorpion nu face compromisuri şi ştie că cea mai scurtă cale spre inima unui bărbat e prin cutia lui toracică. E manipulatoare şi şantajistă şi va face orice să ajungă în vârful piramidei. Trăieşte pentru scandal. Pe de altă parte, este o femeie încrezătoare şi rafinată, prietenoasă, dar totodată rezervată. Este empatică şi ar merge până în pânzele albe pentru cei dragi. E o femeie care i-ar citi Biblia dracului şi ăla ar asculta-o.

Berbec

Femeia Berbec împunge la supărare Este egoistă şi deseori acţionează cu imaturitate, ghidată de egoul său uriaş. Temperamentală, vanitoasă şi impulsivă, nu suportă să fie ignorată şi va face orice să atragă atenţia, fiind fascinată de propria persoană. Are reacţii violente şi iraţionale şi este ultracompetitivă în orice domeniu. Nerăbdătoare, critică şi geloasă din cale afară, vrea să fie pe primul loc şi e în stare de orice pentru a ajunge acolo. Puterea, statul social şi banii sunt foarte importante pentru ea. Femeia Berbec este independentă, cinstită şi mereu pusă pe distracţie. Este o bună gospodină şi un bun psiholog la nevoie.

