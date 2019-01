Horoscop chinezesc. Cele mai norocoase zodii, în 2019. Scot bani și din piatră seacă

Expertul în Feng Shui Johnson Chua a declarat că cei născuţi în anul Iepurelui, Maimuţei şi Şobolanului vor fi cei mai norocoşi în 2019, anul Porcului de Pământ.

Iepurele (1951, 1963, 1975, 1987, 1999



Dinte toate cele zodii chinezeşti, Iepurele va fi cel mai norocos, pentru că îşi va face o mulţime de prieteni. Prin crearea acestor legături, Iepurii vor avea parte de mai mult noroc. Indiferent de ce îşi doresc aceşti nativi în 2019, ei vor reuşi, atât de puternici sunt.







Maimuţa (1956, 1968, 1980, 1992, 2004)



Deşi este considerat un semn dificil, Maimuţa se va regăsi printre zodiile cele mai norocoase în acest an. Anul Maimuţei are norocul avuţiei, dar trebuie să profite de oportunităţile care le ies în cale. În loc să depindă de noroc, Maimuţele ar trebui să ia măsuri pentru ceea ce li se oferă, astfel încât să poată să-l manipuleze şi să îl întreţină în mod corespunzător.



Şobolanul (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)



În cele din urmă, cei născuţi în anul Şobolanului, vor avea posibilitatea de a avansa, de a evolua şi un 2019 plin de oportunităţi, scrie eva.ro. Va fi un an bun pentru carieră, ei câştigând mai multe cunoştinţe şi experienţe. De asemenea, vor fi recunoscuţi ca fiind persoanele care rezolvă orice problemă.