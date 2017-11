HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017. Schimbări surprinzătoare pe plan financiar pentru aceste zodii

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017. Cuadratura Luna-Uranus predispune la schimbari surprinzatoare, care pot fi incomode sau neplacute. Cel mai adesea, este vorba despre schimbari minore, fara consecinte importante pe termen lung. In relatiile sentimentale este posibil sa se constate o tendinta de detasare, cu mai putina tandrete dar si cu mai putine tensiuni. La nivel social, creste probabilitatea unor actiuni de protest.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 BERBEC

Relatiile - atat cele profesionale, cat si cele personale - pot fi afectate de diverse dificultati de comunicare. Este indicat sa fiti foarte atent cum va exprimati si sa-i ascultati pe ceilalti cu atentie si rabdare. S-ar putea sa va simtiti obosit si sa nu aveti chef sa va intalniti cu prietenii. Puteti incerca sa va relaxati practicand un hobby sau un sport in aer liber.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 TAUR

Se pare ca va pregatiti pentru o calatorie de durata relativ lunga. Ar fi bine sa tineti seama de sfaturile unei rude mai in varsta. In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti invitat la o intrunire, dar invitatia nu vi se pare deloc tentanta. Daca decideti sa refuzati, ar fi bine sa o faceti intr-un mod care sa nu ofenseze pe nimeni. Va sfatuim sa fiti foarte atent cu actele, fiindca exista riscul sa le pierdeti.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 GEMENI

La locul de munca ar putea surveni schimbari neasteptate care, desi va convin, pica intr-un moment nepotrivit si va perturba activitatea. Aveti sanse de reusita in toate activitatile legate de camin. Daca vi se propune sa plecati intr-o calatorie, ar fi bine sa va eschivati, fiindca sunteti predispus la accidente. Daca nu puteti refuza, va recomandam sa fiti prudent si atent.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 RAC

Se pare ca aveti de gand sa faceti o vizita neanuntata unor prieteni. Ar fi mai bine sa luati legatura cu ei inainte de a pleca, fiindca altfel riscati sa nu ii gasiti acasa. Dupa-amiaza este posibil sa aveti mici probleme de sanatate. Astrele nu prevestesc nimic grav, dar s-ar putea ca medicul sa va recomande o dieta mai stricta.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 LEU

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti foarte ocupat cu probleme de afaceri mai mult sau mai putin urgente. Daca va pastrati calmul, va puteti descurca foarte bine. O ruda mai in varsta v-ar putea cere ajutorul intr-o problema de sanatate. Aveti ocazia sa dovediti ca sunteti generos. Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti putin agitat, dar spre seara totul ar trebui sa revina la normal. Ca sa faceti fata stresului din ultima perioada, aveti nevoie si de putina relaxare.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 FECIOARA

In prima parte a zilei este posibil sa va confruntati cu o problema de sanatate care va impiedica sa faceti tot ce v-ati propus. Din aceeasi cauza, ati putea renunta sa participati la o intrunire. Dupa-amiaza s-ar putea sa primiti o veste buna in legatura cu o suma de bani care vi se cuvine. Ar fi prudent sa nu va faceti planuri pana cand nu vedeti banii in mana.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 BALANTA

Se pare ca reusiti sa duceti la bun sfarsit o lucrare dificila, la care ati muncit mult timp. Reusita va incurajeaza sa continuati, dar riscati sa va neglijati viata de familie. O solutie de compromis ar fi sa va acordati un ragaz de relaxare si de incarcare a bateriilor, pe care sa il petreceti impreuna cu familia. In orice caz, eastrolog.ro va sfatuieste sa acordati mai multa atentie celor apropiati, pentru ca altfel riscati sa aveti discutii cu partenerul de viata.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 SCORPION

S-ar putea sa fiti indispus si chiar irascibil din cauza ca o afacere nu a dat rezultatele scontate. Va sfatuim sa nu va descarcati nervii acasa. Puteti avea mult de castigat daca analizati cu obiectivitate cauzele nereusitei. Spre seara aveti sanse sa va regasiti buna dispozitie cu prilejul unei intalniri cu prietenii. Tineti cont de dorintele partenerului de viata!

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 SAGETATOR

Este posibil ca partenerul de viata sa va reproseze ca neglijati viata de cuplu si ca dedicati prea mult timp activitatii profesionale sau afacerilor. Pentru a evita deteriorarea relatiei, eastrolog.ro va sfatuieste sa va ocupati mai mult de familie si de problemele casnice. Aveti nevoie de mai multa relaxare si de odihna.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 CAPRICORN

S-ar putea sa intelegeti gresit un partener de afaceri si sa provocati o cearta. Avand in vedere contextul astral, va sfatuim sa incercati sa lamuriti toate neintelegerile cu calm, pentru ca altfel exista riscul sa rupeti colaborarea. In a doua parte a zilei va puteti destinde cu prilejul unei intalniri cu un prieten bun.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 VARSATOR

In prima parte a zilei este posibil sa vi se incredinteze sarcini suplimentare la locul de munca. Apropiatii v-ar putea face o surpriza, invitandu-va sa petreceti dupa-amiaza intr-un mod placut. Seara este posibil sa aveti o discutie in contradictoriu cu partenerul de viata. Va sfatuim sa fiti cat mai intelegator si sa evitati cu orice pret o cearta.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2017 PESTI

Ar fi bine sa nu va planificati activitati importante azi, pentru ca este posibil sa survina evenimente neprevazute care va impiedica sa va respectati programul. S-ar putea sa primiti o veste neplacuta despre o ruda mai in varsta si sa vi se ceara ajutorul. Nu este exclus sa fiti nevoit sa faceti o calatorie neplanificata. Daca aveti probleme cu banii, puteti sa apelati la prieteni.

