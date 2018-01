Horoscop, marți 9 ianuarie. NOROC uriaș pentru această zodie

FOTO EXPLICATIE: Horoscop 9 ianuarie 2018

Horoscop, marți 9 ianuarie. Balanțele au azi marele noroc de a înţelege exact la ce nivel se află și de a vedea lucrurile limpede.

Horoscop, marti 9 ianuarie

BERBEC

Aveti toate argumentele pentru a evita un conflict cu cei apropiati. Ziua poate fi excelenta daca invatati sa lasati de la voi.

TAUR

Va adaptati usor oricarei situatii, iar problemele nu mai par atat de greu de rezolvat. In functie de intentiile voastre ziua poate evolua in bine sau in rau.

GEMENI

Astazi pentru voi se clarifica situatia financiara. Sunteti pe punctual sa primiti o marire sau sa va schimbati locul de munca, spre bucuria voastra.

RAC

Aveti nevoie de stabilitate care să va ajute să evaluati corect oamenii și situațiile din viața voastra. Pe de alta parte, relatia cu persoana iubita se imbunatateste.

LEU

Astazi va asteapta o adevarata aventură. Poate fi o călătorie, o drumeţie, o ieşire din banal sau doar o schimbare majoră de directie.

FECIOARA

Nu sunteţi o fire foarte îndrăzneaţă, însă acum nu trebuie să ratați o şansă care vi se oferă. Trebuie să arătaţi că sunteţi pregătiti de orice.

BALANTA

Aveţi marele noroc de a înţelege exact la ce nivel va aflati şi această capacitate de a vedea lucrurile limpede vă ajută să scăpaţi de o serie de întrebări si incertitudini.

SCORPION

Vă distrati astazi cum nu ati mai facut-o de foarte multa vreme. Această atitudine relaxată se potriveşte de minune cu anturajul în care vă aflaţi.

SAGETATOR

Aveti norocul de a privi lucrurile cât se poate de matur si va bazati doar pe fapte concrete. Situatia de la birou ia o turnura interesanta.

CAPRICORN

Este o zi în care orice reuşită vine prin lupta. Un plan la care aţi muncit poate trece la alt nivel. Continuati pe acelasi drum.

VARSATOR

Veti fi in centrul atentiei si veti reusi sa puneti capat orelor intregi de discutii interminabile pe un subiect. Va veti uimi prietenii cu deciziile voastre.

PESTI

Vreti sa petreceti mai mult timp cu partenerul. Relatia cu persoana iubita pare sa mearga din ce in ce mai bine si puneti la cale niste activitati menite sa va apropie si mai mult.

