Horoscop 9 decembrie. Zi importantă pentru viitor. Iei cea mai grea decizie

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 9 decembrie 2018.

Berbec



Parca ai intrat intr-un vartej. Se intampla prea multe in viata ta dintr-o data si nu erai obisnuit cu asa ceva. Tine-te bine, abia a inceput!



Taur



Fii prudent in aceasta perioada pentru ca un pas gresit poate strica totul, mai ales in relatia personala...



Gemeni



Te asteapta o saptamana grea. Ceea ce urmeaza poate fi decisiv pentru viitorul tau, asa ca vrei o zi cat mai linistita, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Urmeaza sa obtii ceva ce astepti de cateva luni. Parca nu mai ai cuvinte prin care sa iti exprimi bucuria, insa se vede clar ca esti fericit.



Leu



Esti prins cu treaba zilele astea. Asteapta-te la multa oboseala si agitatie.



Fecioara



Cineva ti-a impartasit un secret, insa tu nu te-ai putut abtine si l-ai mai spus cuiva. Trebuia sa inveti sa taci cand este cazul.



Balanta



Tot ce iti doresti este sa pleci intr-un loc special pentru tine si partenerul de viata. Nu ai bani pentru asa ceva, dar esti gata sa imprumuti.



Scorpion



Ai facut niste planuri si acum cineva din familie ti le da peste cap. Te enervezi, cerzand ca e un moft, insa in scurt timp iti dai seama ca lucrurile sunt intemeiate.



Sagetator



Duminca lucrurile se vor linisti si iti vei putea petrece ziua asa cum iti doresti.



Capricorn



Profita de timpul liber pe care-l ai si fa mai multa miscare. Mergi in parc sau, mai bine, undeva in afara orasului.



Varsator



Se apropie o data importanta si iti sporesc emotiile. Esti constient de faptul ca, din acel moment, viata ta se va schimba si faci tot ce poti ca sa iasa totul perfect.



Pesti



Starea ta de spirit ii contamineaza si pe ceilalti. O sa traiesti momente de neuitat.