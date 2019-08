Horoscop 9 august. O zodie își dă viața peste cap. Răsturnări spectaculoase de destin

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 9 august 2019.

Berbec



Te emotioneaza povestea de viata a unei persoane.







Taur



Astazi emani eleganta si mult sarm. Oriunde mergi faci o impresie buna si multi vor fi cei care vor dori sa intre in vorba cu tine.



Gemeni



Te supara ceva la o persoana si simti nevoia sa spui lucrurilor pe nume.



Rac



Treci printr-o perioada mai aparte. Poate e de vina vremea de afara pentru faptul ca astazi esti exagerat de romantic.



Leu



Esti agitat din cauza unei intalniri la care trebuie sa iei parte astazi.



Fecioara



Din cauza unei persoane care te-a lasat balta in ultimul moment, tot programul ti se da peste cap.



Balanta



Ai uitat sa faci ceva si ai acum esti nevoit sa-ti repari greseala.



Scorpion



Esti liber cateva zile si ai timp sa te gandesti incotro sa o iei. Vrei sa faci o schimbare in viata ta, una radicala, scrie Ziua de Cluj.



Sagetator



Profita de vremea de afara si in loc sa stai in casa ia pe cineva cu tine si iesi.



Capricorn



Apar niste schimbari in jurul tau si asta te cam streseaza. Ridici tonul la persoane care nu au nicio vina.



Varsator



Drumuri, căldura, inghesuiala... Cam asa arata pentru tine ziua de astazi.



Pesti



Te pregatesti sa mergi in vizita la niste rude. Te-au rugat sa-i ajuti cu ceva, dar nu ai avut timp.