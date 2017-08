Horoscop 9 august. La ce te aşteaptă, nici n-ar trebui să ieşi din casă! Necazurile se ţin lanţ

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 9 august 2017.

BERBEC



Evitati intalnirile cu rudele in varsta, pentru ca vor deschide subiecte care nu va fac placere. Cel mai bine ar fi sa amanati intrevederea cu ei pana cand o sa va simtiti in stare sa purtati discutii lungi si plictisitoare pentru voi.



TAUR



Prioritatile voastre sunt diferite fata de cele ale apropiatilor si este posibil sa intrati in cateva discutii contradictorii, daca nu indreptati dialogul catre un subiect de interes comun.



GEMENI



Un mic succes in plan profesional va da senzatia ca sunteti stapanii lumii astazi. Aveti toate motivele sa va bucurati, dar mare atentie la gurile rele care vor sa va stirbeasca fericirea.



RAC



Faceti o descoperire interesanta si nu va puteti abtine sa nu le spuneti si celor din jur. Vorba umbla repede, asa ca la sfarsitul zile veti primi o multime de felicitari, scrie bucurestifm.ro.



LEU



Este un moment potrivit sa fiti mai atenti la propria persoana. Incercati sa va relaxati mai mult, faceti ce va place si incarcati-va cu energie pozitiva.



FECIOARA



Aveti planuri mari de viitor si pentru acestea aveti si sprijinul familiei. Entuziasmul va ajuta sa va atingeti mai repede telurile.



BALANTA



Relaxarea este cuvantul de ordine. O iesire cu prietenii poate fii exact ce aveti nevoie!



SCORPION



Va bucurati de prieteni care va acorda sprijinul lor neconditionat. O persoana din anturaj va poate inspira sa faceti o schimbare.



SAGETATOR



Traiti o experienta cu care nu multi se pot lauda. Cunoasteti un om foarte apreciat in domeniul sau si purtati discutii productive cu acesta, din care aveti multe de invatat.



CAPRICORN



Încercaţi să va obţineţi independenţa financiară, dar momentan este dificil pentru că încă sunteţi legaţi de partenerii de afaceri. Timpul le rezolva pe toate.



VARSATOR



Dispuneti de cateva ore libere si planificati o iesire in oras cu cei dragi. Se vor bucura de prezenta voastra pentru ca in ultima perioada nu ati avut timp de iesiri si relaxare.



PESTI



Aveti o atitudine optimista si increzatoare in fata a tot ceea ce este nou. Sunteti omul potrivit la momentul potrivit!