Horoscop 9 aprilie. Zodia care scoate bani și din piatră seacă. Din ce dă, primește însutit!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 9 aprilie 2019.

Berbec



Nu ai chef de nimic azi, dar cand vezi ca ceilalti sunt atat de implicati si dornici de succes, parca iti mai revii.







Taur



Chiar daca esti o persoana extrem de altruista, retine-te sa-ti oferi mereu ajutorul.



Gemeni



Chiar daca mai e ceva pana la vara, astazi ti se pare a fi o zi buna pentru planuri de vacanta.



Rac



Vei trece printr-un moment, astazi, cand va trebui sa stii sa iti tii parerile doar pentru tine. Altfel, s-ar putea sa-i jignesti intr-un fel sau altul pe cei din jurul tau, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Ai planuri mari de viitor, vrei sa incepi o noua afacere, vrei sa faci niste schimbari si in viata personala.



Fecioara



La sfarsitul saptamanii, participi la un eveniment pe care il astepti de ceva timp. Nu mai ai rabdare si asta iti afecteaza munca.



Balanta



Cineva din familie iti cere un ajutor financiar. Nu stii ce sa faci pentru ca ai economisit cu greu niste bani cu care ai vrei sa incepi un proiect.



Scorpion



Partenerul e gelos de la o vreme si te simti spionat toata ziua.



Sagetator



Te bate gandul sa te apuci de renovat prin apartament sau in jurul casei.



Capricorn



Parca ai obosit sa fii cel care face totul perfect. I-ai obisnuit pe toti asa, iar acum, la cea mai mica abatere, ti se pare ca toti te privesc cu o doza de repros.



Varsator



Gandeste-te la o surpriza pentru partenerul de viata deoarece relatia voastra are nevoie de ceva de genul acesta.



Pesti



De dimineata esti tot pe fuga. Iti este imposibil sa-ti respecti programul.