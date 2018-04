Horoscop 9 aprilie. Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Noroc fantastic la bani

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 9 aprilie 2018.

BERBEC



Ati promis ceva unui membru al familiei, dar ati uitat. Acesta se asigura ca o sa va tineti cuvantul. Asa ca diseara o sa aveti foarte multe de facut.



TAUR



Mai aveti ceva pana la concediu, dar voi va simtiti deja ca in vacanta. Mintea voastra e ocupata doar cu umbrelute, soare si nisip.



GEMENI



Vi se pregateste o surpriza pusa la punct de prieteni. De multa vreme va doreati un anumit lucru si acum s-ar putea sa il primiti.



RAC



Simtiti nevoia sa stati mai mult in aer liber si sunteti hotarati ca seara sa o petreceti intr-un parc sau la iarba verde. Dati cateva telefoane si prietenii imediat se ofera sa va insoteasca.



LEU



Sunteti nevoiti sa ramaneti acasa, desi aveati planuri sa plecati din oras. O ruda are nevoie de ajutorul vostru si nu puteti sa nu o ajutati, pentru ca si ea a reactionat imediat cand ati fost intr-o situatie similara.



FECIOARA



Vi se ofera solutii la niste probleme care va macina de ceva timp. La sfarsitul zilei veti sti exact ce aveti de facut si cu cine trebuie sa vorbiti.



BALANTA



Dati dovada de profesionalism. Refuzati sa va asumati meritele pentru o idee care nu v-a apartinut si sinceritatea va fi apreciata de colegii de serviciu.



SCORPION



Dupa o zi foarte agitata si plina de evenimente o sa ajungeti la concluzia ca aveti nevoie de un concediu, asa ca incepeti sa cititi recenzii si sa va interesati pe la prietenii care s-au intors deja din vacanta.



SAGETATOR



Aveti o ambitie cum rar se intalneste. V-a intrat ceva in cap si nu va lasati pana cand nu va duceti la capat ideea. Totusi, nu v-ar strica mai multa odihna, scrie bucurestifm.ro.



CAPRICORN



In primele ore ale zilei vor fi conditii perfecte pentru o deplasare pe care trebuie sa o faceti in afara orasului. Seara se anunta musafiri.



VARSATOR



Astazi au loc multe activitati care va fac sa straluciti si sa zambiti incontinuu. Sunteti foarte fericiti si multumiti de proiectul care a ajuns la final.



PESTI



Primiti un ajutor financiar neasteptat. Cel mai probabil, este vorba despre niste rude care au observat ca faceti eforturi foarte mari in ultima vreme.