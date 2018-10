Horoscop 8 octombrie. Zodia pentru care viaţa se schimbă radical. Greul abia acum începe

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 8 octombrie 2018.

Berbec



Primesti o oferta pe care nu o poti refuza. Este exact pe placul tau. Aveai nevoie de asa ceva, dar aproape ca nu mai indrazneai sa speri.



Taur



Incepi saptamana cu o veste buna primita de la cineva despre care nu poti spune ca este tocmai un prieten, dar care, in ultima vreme, a fost persoana pe care te-ai bazat.



Gemeni



Ai parte numai de surprize. Parca toti se intrec in a te surprinde cu ceva. Poti sa spui ca iti place.



Rac



Afli ceva si nu vrei sa spui nimanui, chiar daca cei din jur insista. Stii sa pastrezi un secret si asta face din tine un prieten deosebit pentru cei care iti sunt alaturi, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Inceteaza sa mai visezi cu ochii deschisi. Pregateste-te pentru ceea ce iti ofera realitatea. Profita de tot ceea ce este bun si lasa deoparte ceea ce nu te intereseaza. Fii mai pragmatic!



Fecioara



O persoana pe care o intalnesti zilnic incepe sa depaseasca limita bunului simt. Te deranjeaza si vrei sa ripostezi. Fii atent la ceea ce spui, nu are rost sa te cobori la nivelul acesteia.



Balanta



Esti relaxat dupa weekend si te asteapta o zi buna la serviciu. Chiar si cand esti presat de timp reusesti sa faci fata provocarilor si sa iesi din incurcatura cu bine.



Scorpion



Muncesti mult, nu iti iei nici macar cateva minute de pauza si, totusi, nu te simţi deloc obosit. E bine, inseamna ca esti in forma. Profită de asta, dar nu exagera, esti om, nu robot!



Sagetator



Urmeaza cateva zile mai grele la job. Va trebui să dovedesti sefilor de ce esti în stare, mai ales dupa discutiile avute la ultima sedinta. Important e sa nu iei in seama bârfele colegilor.



Capricorn



Timp, timp si iar timp! Asta e tot ce iti doresti astazi. Ai senzatia ca orele trec mult prea repede si nu reusesti sa termini tot ce ti-ai propus.



Varsator



Pana la pranz nu se intampla nimic special, insa, dupa-amiaza, ziua devine din ce in ce mai aglomerata. Nu intra in panica. Ia lucrurile pe rand si vei vedea ca vei face fata provocarilor ivite.



Pesti



Ai cateva idei originale, dar te temi sa le dezvalui cuiva. Va trebui sa incerci sa scapi de blocaje, sa ai mai multa incredere in tine. Teama de un eventual esec te tine pe loc.