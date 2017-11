HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017. Schimbări pe plan personal pentru aceste zodii

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017. Aspectul astrologic dominant al zilei de azi este trigonul dintre Luna si Neptun, un aspect benefic pe mai multe planuri. Trigonul Luna-Neptun amplifica sensibilitatea la stimulii din mediul inconjurator (culori, forme, sunete, ambianta etc.) si sporeste creativitatea artistica. In plan relational, acest aspect confera generozitate si altruism. La nivel global s-ar putea constata un interes sporit al maselor pentru spiritualitate, o predispozitie catre acte caritabile si voluntariat pentru cauze nobile.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 BERBEC

Se intrevede o zi destul de agitata, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munca si acasa. Aveti idei originale si valoroase, care va pot fi de mare ajutor pe plan profesional, in special in activitati care necesita inspiratie si creativitate. In plan relational, este o zi buna pentru rezolvarea controverselor sau a eventualelor conflicte, pentru reconcilieri etc.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 TAUR

Aveti ocazia sa faceti imbunatatiri importante in locuinta si, mai ales, in relatia cu partenerul de viata. Sunt favorizate si relatiile cu partenerii de afaceri. In partea a doua a zilei este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana importanta in domeniul dumneavoastra de activitate. Va recomandam sa nu luati decizii importante in plan financiar si sa tineti cont de sfaturile partenerului de viata.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 GEMENI

Este un moment bun pentru a lua decizii privind investitiile, fiindca parcurgeti o perioada favorabila, in care faceti alegeri inspirate. Puteti rezolva probleme financiare delicate, bazandu-va pe intuitie. In partea a doua a zilei sunt sanse sa va simtiti excelent la o intrunire cu persoane apropiate. Este o zi buna pentru a lamuri diverse neintelegeri. Puteti profita de contextul astral al zilei pentru a va ocupa de un hobby creativ.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 RAC

Se pare ca ati parcurs o perioada destul de dificila pe plan sentimental si in relatiile sociale, dar astazi ar trebui sa simtiti o schimbare in bine, cel putin in relatia cu persoana iubita. La locul de munca sau in afaceri, aveti ocazia sa va afirmati dovedind ca ideile si initiativele dumneavoastra sunt foarte bune. Intuitia si creativitatea va pot ajuta sa faceti schimbari de ordin estetic la locul de munca sau in camin.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 LEU

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti o calatorie in interesul familiei. Este o zi favorabila negocierilor si comunicarii cu colegii de munca sau cu parteneri de afaceri. Cu toate dificultatile pe care le intampinati, aveti sanse sa duceti la bun sfarsit o lucrare importanta, in care ati investit mult timp. Astrologii va sfatuiesc sa evitati discutiile in contradictoriu cu o ruda mai in varsta.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 FECIOARA

Astazi aveti posibilitatea sa rezolvati o problema financiara mai veche. Este o zi favorabila afacerilor si puteti sa finalizati lucrari incepute cu mai mult timp in urma. De asemenea, este un moment bun pentru a va ocupa de problemele persoanelor mai in varsta din familie. Aveti grija sa va respectati promisiunile!

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 BALANTA

In prima parte a zilei este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana importanta, care va contribui la reusita unei afaceri. Sunt sanse ca munca depusa in ultima perioada sa inceapa sa dea rezultate si sa contribuie la imbunatatirea relatiilor cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Acordati mai multa atentie membrilor mai tineri ai familiei!

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 SCORPION

S-ar putea ivi ocazia sa faceti o calatorie de placere impreuna cu prietenii. Aveti nevoie sa va relaxati si sa va incarcati bateriile. Puteti sa va bazati pe intuitie pentru a lua o initiativa in privinta relatiilor cu partenerul de viata. Astrologii va recomanda sa tineti cont de faptul ca astazi simtul practic este diminuat.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 SAGETATOR

Aveti idei bune, care merita sa fie puse in practica. Pentru a realiza ceea ce v-ati propus, este necesar sa fiti perseverent si sa acceptati ajutorul celor din jur. In plan sentimental, contextul astral al zilei favorizeaza detensionarea relatiei cu persoana iubita si, daca este cazul, chiar o impacare. Este o zi propice pentru a face imbunatatiri in camin: zugravit, refacerea decoratiunilor, rearanjarea mobilei etc.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 CAPRICORN

Este o zi buna pentru activitati creative. Aveti posibilitatea sa faceti mici schimbari la locul de munca pentru a imbunatati ambianta si productivitatea. Sunt favorizate proiectele de viitor si contactele serioase cu persoane importante. Relatia cu persoana iubita ar trebui sa decurga in deplina armonie. Impreuna puteti realiza tot ce v-ati propus pentru urmatoarea perioada.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 VARSATOR

Aveti capacitatea sa va adaptati cu usurinta unor situatii noi si sa luati rapid decizii inspirate. Va puteti ocupa de probleme dificile, la locul de munca sau acasa. Astazi sunt favorizate activitatile creative, mai ales in ceea ce priveste mediul si metodele de lucru. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie partenerului de viata.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE 2017 PESTI

Aveti ocazia sa va dovediti talentul si creativitatea si puteti sa va bazati pe intuitie. Ar fi bine sa petreceti dupa-amiaza alaturi de partenerul de viata si de persoanele mai tinere din familie. Nu faceti promisiuni pe care nu sunteti sigur ca le veti putea respecta!

Sursa: eastrolog.ro