HOROSCOP 8 iunie 2018. O zi plină de surprize fericite

HOROSCOP 8 iunie 2018. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru vineri, 8 iunie 2018! Urmează o zi plină de surprize fericite.

HOROSCOP 8 iunie 2018

Berbec

Pune suflet in ceea ce ai inceput, trage tare, implica-te cu adevarat si nu te lasa pana nu duci la indeplinire acest proiect. Nu te gandi neaparat la ceea ce vei obtine la final, ci atat timp cat tu detii mijloacele de a construi acest edificiu, pune si tu umarul serios. Nu astepta nici recunostinta, nici recompense, nici aprecieri, ci fa acest lucru pentru ca vrei, pentru ca e o provocare ce iti pune la incercare calitatile.

Taur

Priveste-te pe tine insuti intr-o lumina mai frumoasa! Nu te mai privi in oglinda cu ochi critici, nu-ti mai gasi doar defecte si slabiciuni. Admira-te mai mult, lauda-ti talentele cu mai mult entuziasm, pentru ca esti perfect asa cum esti. A-ti scoate mai mult in valoare calitatile e un semn ca te respecti pe tine insuti, in toata splendoarea, deci evita sa te mai asezi singur la zid si sa tragi fara intrerupere. De ce te vezi ca pe cel mai mare dusman al tau?

Gemeni

Chiar daca ai de a face cu caractere nu tocmai frumoase de oameni, nu incerca sa te erijezi intr-un fel de judecator sau profesor pentru a-i schimba pe cei din jur. Unii oameni nu pot fi schimbati, nici tu nu te poti schimba, deci accepta-i pe ceilalti asa cum sunt, singurul lucru pe care poti sa-l faci cand intri in contact cu caractere urate, e sa le ocolesti, sa nu le permiti sa te afecteze cumva, dar evita sa-i critici sau sa-i judeci. Nu ai de unde sa stii ce anume ii face pe ei sa se comporte asa, ca atare tolereaza-i, dar nu pica in plasa lor: de a te face si pe tine sa te porti la fel ca ei!

Rac

Nici nu ai idee cate poti realiza daca te rupi de anturajul negativ care te inconjoara, ca atare primul lucru pe care trebuie sa-l faci e sa inveti sa inchizi poarte musafirilor nepoftiti. Daca nu incepi sa faci curat in jurul tau, vei tot cara dupa tine niste prieteni care te vor impovara cu problemele lor. Vor gasi in tine un umar numai bun de plans si o ureche disponibila de ascultat si isi vor desarta tot balastul asupra ta, dar tu nu ai nevoie de asta.

Leu

Ai nevoie de o zi relaxanta ca sa te detasezi de tot stresul acumulat in ultima vreme. Ce poate fi mai placut decat sa-ti dedici ziua celor dragi, copiilor, familiei, partenerului de suflet, care vor sti sa te inconjoare cu iubirea lor. Oricat de obosit ai fi, incearca sa nu-ti eliberezi nervii pe cei de acasa, pentru ca ai putea strica atmosfera cu tot felul de vaicareli, griji sau povesti apasatoare pentru toata lumea.

Fecioara

Iesi afara, mergi unde vezi cu ochii, pentru ca e o zi in care iti vei incarca bateriile daca esti in conexiune directa cu natura. Mergi in spatii in care poti vedea linia orizontului, in care poti observa cerul senin si soarele, in care descoperi copacii si iarba intr-o lumina noua, pentru ca acela va fi locul miracolelor frumoase. Esti cumva meteodependent, pentru ca starea ta va fi in stransa legatura cu vremea de afara. Daca ai o zi superba in program, la fel te vei simti si tu, dar daca incep sa se mai adune norii, parca devii si tu un pic mai posac.

Balanta

Se stie ca pentru tine cinstea, moralitatea, simtul etic, tot ce e mai corect e tot ce pretuiesti mai mult la oameni, iar azi vei demonstra chiar prin exemplu personal ca esti ireprosabil din aceste puncte de vedere. Desi ispita de a gresi si de a calca stramb apare in calea oricui, tu ramai indiferent la aceste tentatii si militezi cu fermitate impotriva lor, ba chiar esti dispus sa tii si o morala severa celor pe care ii prinzi cu asemenea gesturi.

Scorpion

Nu te juca prea mult cu resursele tale financiare, avand impresia ca, oricat ai cheltui, banii se vor intoarce repede inapoi. Nu e chiar asa, iar o atitudine superficiala in privinta banilor s-ar putea solda cu dezechilibrarea bugetului propriu. Singura atitudine jucausa pe care ti-o poti permite e sa cumperi… jucarii! Asta da, deci mergi la cumparaturi si gandeste-te la darurile pentru cei mici din familie.

Sagetator

Astepti mult de la oameni, dar mai intai trebuie sa pretinzi mai mult de la tine insuti. Catre tine trebuie sa-ti concentrezi acum sperantele si pretentiile, pentru ca, daca tu investesti mai mult, vei ajunge mai repede la roadele pe care le vrei de la ceilalti. Fii sigur ca nu depinde numai de ei, ci e o actiune colectiva in care si tu joci un rol principal.

Capricorn

Nu fi comod cand lumea asteapta atat de mult de la tine. E nevoie de un act de vointa din partea ta pentru a-ti depasi apatia, neincrederea, dezinteresul si sa te apuci serios de treaba. A sta sa privesti pasiv de pe margine sa vezi incotro merg lucrurile, nu e in avantajul rezultatelor pe care le pretinzi, deci numai de efortul tau depinde succesul.

Varsator

Te stresezi inutil, desi nu ai nici un motiv sa te chinuiesti atata de unul singur. Te cramponezi de cele mai mici fleacuri care nu sunt la locul lor, in loc sa le tratezi cu detasare, ba chiar cu un dram de ironie, cat timp sunt atat de banale si de usor de rezolvat. Relaxeaza-te, vezi in aceste motive de aparenta ingrijorare motivul de a rade si a te distra un pic, pentru ca da, e o situatie care merita tratata in gluma!

Pesti

Azi ar trebui sa te apleci cu mai multa atentie asupra propriilor tale dorinte si nevoi, fara a mai sta atat de mult la cheremul altora. Da, poti lucra in beneficiul lor, daca asta ti-e sarcina, dar nu uita ca, in tot ce faci, contezi doar tu. Daca ceea ce faci pentru altii nu e si in avantajul propriu, pentru ca-ti dedici timpul si energia doar lor, ar fi bine sa te opresti macar pentru o zi si sa te gandesti inainte de orice doar la tine.

Sursa: acvaria.com