Horoscop 8 februarie. TENSIUNI. Tocmai când credeai că nimic nu te mai poate atinge...

Berbecii se lovesc de persoane „binevoitoare” si au parte de cateva momente tensionate.

Berbec

Desi urmezi numai caile juste pentru a-ti duce la indeplinire sarcinile asumate, altii isi baga coada in afacerile tale si strica tot.

Taur

Esti intr-o pasa buna ce te avantajeaza, mai tonic si mai optimist ca de obicei.

Gemeni

Controleaza-ti un pic atitudinea jucausa in fata unor persoane care nu stiu sa aprecieze glumele tale si pot reactiona agresiv.

Rac

Trebuie sa lucrezi pe doua planuri complet diferite si fiecare cere altceva de la tine, cel mai bine ar fi sa nu le combini, sa nu aduni mere cu pere, ci sa te apuci de unul din planuri, sa-l duci la indeplinire, si abia dupa aceea sa te gandesti la celalalt, scrie teotrandafir.com.

Leu

Banii se aduna greu, dar nici nu esti atat de dispus sa-i scoti din portofel, ci te informezi foarte atent daca e momentul unei investitii acum sau nu.

Fecioara

In sfarsit, apare soarele si pe strada ta: e o zi frumoasa, fara ca vreun nor sa strice orele petrecute in compania persoanei iubite.

Balanta

Vestile care sosesc de peste tot au un efect mobilizator asupra ta, pentru ca ai sansa de a participa la o activitate colectiva, alaturi de oameni pe care ii apreciezi.

Scorpion

Trebuie sa faci ceva sa te eliberezi de anturajul nefast in care nimeresti azi, altfel, iti va strica toata ziua.

Sagetator

Este o perioada buna in plan financiar, te-ai putea bucura atat de sumele obisnuite de bani, cat si de niste recompense suplimentare.

Capricorn

Trebuie sa te apleci asupra unor lucruri aparent marunte, dar de care trebuia sa te ocupi odata si-odata.

Varsator

Porti o discutie intre patru ochi prin intermediul careia afli o multime de informatii mai putin cunoscute, dar cel care iti face marile destainuiri iti cere sa pastrezi secretul asupra celor aflate.

Pesti

Nu te astepta ca cei cu care vorbesti azi sa discute filosofii sau sa atace subiecte de exceptie, pentru ca dialogul poate fi placut si pe marginea celor mai banale lucruri.