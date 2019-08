Horoscop 8 august. O zodie întâmpină probleme pe plan financiar. Banii se risipesc peste noapte

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 8 august 2019.

Berbec



Relatia cu partenerul a devenit mai complicata in ultima vreme si vrei sa intelegi in ce directie se indreapta.







Taur



Ai terminat cu bine un proiect pe care-l aveai in lucru, chiar inainte de termen, si acum te astepti la laude din partea sefilor.



Gemeni



Trebuie sa faci ceva important pentru partenerul de viata. Te roaga de cateva zile, dar ai fost prea ocupat si deja ti s-a reprosat lipsa de implicare, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Tot ce ai muncit in ultimele zile se naruie din cauza unui colaborator care a incurcat niste date.



Leu



In sfarsit, gasesti ceva ce cautai de multa vreme si acest lucru te face atat de fericit, incat nu te mai intereseaza nimic altceva.



Fecioara



Lucrezi la un proiect in care ai investit multa energie in ultimele saptamani.



Balanta



Nu iti vine sa crezi ce auzi cand ajungi la birou. Nu te asteptai la asa ceva si nu stii cum sa reactionezi.



Scorpion



Ai mult de lucru. Ai trecut de niste problemele de sanatate care nu ti-au mai permis o perioada sa te ocupi de ceva ce aveai in lucru.



Sagetator



Ai parte de un succes in domeniul profesional si esti foarte emotionat de felicitarile primite.



Capricorn



De dimineata faci calcule, scrii si rescrii liste intregi. Intampini niste probleme de ordin financiar si cauti o varianta pentru a iesi din impas.



Varsator



Chiar daca treci printr-o perioada foarte aglomerata la munca, incearca sa nu-i neglijezi de tot pe cei dragi.



Pesti



Orice ai face, stii ca familia iti este aproape. Asta iti da un sentiment de siguranta cand vine vorba sa o iei de la inceput, asa cum te gandesti acum sa faci.