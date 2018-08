Horoscop 8 august. Ziua regretelor. Zodia care pierde oameni dragi. Răsturnare de situaţie

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 8 august 2018.

Berbec



Nu incerca sa pari ceea ce nu esti, chiar daca asta te-ar putea ajuta sa ajungi repede acolo unde iti doresti. Te-ai supune la prea multe riscuri si nici nu ai avea constiinta impacata. Joaca cinstit!



Taur



Chiar daca te grabesti si nu mai ai nici rabdare, nu lua o decizie pe fuga. Gandeste-te bine inainte de a spune ceva. Sunt lucruri pe care nu le mai poti repara ulterior, oricat ti-ai dori.



Gemeni



Astazi este ziua discutiilor. La telefon. Abia termini o convorbire, ca te si suna cineva. Asa se intampla cand iti afisezi numarul de telefon unde nu trebuie. Fii mai discret.



Rac



Discutii lungi, dar constructive, asta te asteapta azi. La finalul zilei vei stii sigur ce trebuie sa faci de acum pentru ca lucrurile sa evolueze in avantajul tau, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Parca nici sa respiri nu ai timp. Daca vezi ca se aglomereaza lucrurile prea mult, cere ajutorul cuiva. Altfel nu o ai sanse sa pleci acasa pana se lasa seara.



Fecioara



Cineva iti face un cadou de a carui valoare nici nu indraznesti sa intrebi, iar la job colegii te sustin in toate, iar daca vrei poti sa iti iei cateva ore libere, se ofera sa faca ei munca ta.



Balanta



In sfarsit ai ajuns la final cu proiectul care iti rapea tot timpul si asta te face sa te simti foarte relaxat. Acum chiar ca poti sa iti faci planuri pentru concediu si te bucuri cand afli ca poti ajunge acolo unde iti doresti.



Scorpion



Dimineata apar cateva probleme la locul de munca, insa pana la pranz o sa reusesti sa rezolvi cea mai mare parte din ele. Seara, renunti la o iesire cu prietenii pentru a sta mai mult timp cu cel drag.



Sagetator



Veselie la maxim, astazi! Vei avea o zi perfecta din toate punctele de vedere: Oriunde vei merge, starea ta de bine-i va contamina pe toti si orice vei intreprinde azi va fi un succes.



Capricorn



Trebuie sa rezolvi ceva pentru o ruda careia ii esti dator, dar nu prea ai timp azi. Fa un efort şi organizeaza-te in asa fel incat sa duci la bun sfarsit ce ai fost rugat, altfel vei avea discutii in familie.



Varsator



Ai facut o un pas gresit si acum incerci sa schimbi tot. Nu este prima data cand se intampla si cei din jur isi dau seama de ceea ce incerci sa faci. Nu uita sa iti ceri si scuze!



Pesti



Telepatia functioneaza astazi mai bine ca oricand pentru tine. Te gandesti la o persoana si te suna sau o intalnesti. Ai grija la cine iti zboara gandul astazi, poate nu esti dispus sa vezi anumite persoane.