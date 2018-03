Horoscop 7 martie. Bucurie mare! În sfârşit, norocul e de partea ta. Nu te aşteptai la una ca asta!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 7 martie 2018.

Berbec



Ceva ce se intampla la munca ce te face sa te simti mandru de grupul din care faci parte. Daca pana acum nu aveai chiar cele mai bune sentimente fata de cei cu care lucrezi, de astazi lucrurile stau altfel.



Taur



Nu reusesti sa te impui in legatura cu o problema aparuta in familie si ai senzatia ca esti dat la o parte. Daca stii sa negociezi cu ceilalti, poti ajunge la un numitor comun.



Gemeni



Se anunta o sedinta care se va intinde cateva ore si daca mai iesi undeva, sigur stai dupa program. Seara esti epuizat, asa ca renunti la iesirea in oras.



Rac



Ai emotii din cauza a ceea ce o sa se intample astazi. Este legat de cariera si nu ai vrea sa dai gres. Cineva din anturaj iti da o idee ce se va dovedi a fi geniala, scrie Ziua de Cluj.



Leu



In privinta relatiei cu persoana iubita stai foarte bine. Pe plan profesional, insa, nu esti chiar multumit si ai vrea sa faci niste schimbari. Totusi, ceva iti spune sa mai astepti...



Fecioara



Ai parte de o zi lejera astazi, asa ca ai ocazia sa te ocupi de ceva ce ai lasat neterminat acum cateva zile. La final, daca mai ai timp, poate te vezi si cu ceva prieteni prin oras...



Balanta



Acum ai ocazia sa faci ceea ce ti-a propus partenerul acum ceva timp. Va fi o surpriza extraordinara pentru acesta. Nu se mai astepta la asta.



Scorpion



Te deranjeaza ceva la un coleg si te decizi sa-i spui in fata. Nu va fi cel mai placut moment al zilei, insa vor aparea efecte imediat. Bine ca s-a rezolvat problema.



Sagetator



Primesti o veste incredibila. Esti atat de fericit, incat iti vine sa pleci pe loc de la munca. Pe cand sa iesi, intervine ceva urgent si trebuie sa te intorci.



Capricorn



Nu te mai gandi la ceea ce nu mai poate fi schimbat, ocupa-te acum de ceea ce depinde de tine! Altfel, risti sa intri intr-o stare de nemultumire din care iti va fi tot mai greu sa iesi.



Varsator



Un coleg care trece printr-o perioada mai grea cu partenerul de viata iti cere ajutorul. Are atata nevoie de sfatul tau, incat iti povesteste lucruri foarte personale. Nici nu stii cum sa reactionezi...



Pesti



Te simti cuprins de vraja. De obicei nu prea ai incredere in oameni pe care abia i-ai cunoscut, insa astazi cineva te cucereste pe loc. Ai grija la ceea ce faci sau spui pentru ca esti sub influenta sa.