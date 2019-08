Horoscop 7 august. Zodia care împarte bani în stânga și în dreapta. Risipă, neajunsuri

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 7 august 2019.

Berbec



Evenimentele din viata personala iti acapareaza tot timpul si nu prea mai pui mare pret pe viata profesionala.







Taur



Sentimentele tale sunt mai clare ca oricand si vrei sa arati si celorlati asta.



Gemeni



In ultima vreme, nu te-ai inselat in privinta unor persoane sau actiuni si uite ca si astazi intuitia a fost buna.



Rac



Vrei sa faci cat mai multe in cat mai putin timp, insa trebuie sa accepti ca esti om si nu ai puteri de supererou.



Leu



Astazi va fi o zi aproape perfecta pentru tine. Lucrurile se desfasoara dupa bunul plac la slujba si pe plan personal vestile sunt bune, scrie Ziua de Cluj.



Fecioară



Nu uita ca nu orice persoana care te lauda este sincera. Fii cu ochii in patru la toti cei care par mult prea draguti astazi.



Balanţă



Vei duce la bun sfarsit un proiect mai vechi. Datorita acestui lucru vei zambi tot timpul.



Scorpion



Astazi ai mult de umblat pentru a pune ordine in niste acte. Este posibil sa fie nevoie sa stai la cozi imense.



Săgetator



Vei lua parte la cateva actiuni importante pentru viitorul tau. Incearca sa dai dovada de diplomatie.



Capricorn



Ai dat bani in stanga si in dreapta si acum intampini probleme deoarece au aparut niste facturi de care uitasei.



Vărsător



Simti ca nu ai timp sa pui in practica tot ceea ce ai in plan.



Peşti



Uita de certurile pe care le-ai avut in ultima vreme cu partenerul de viata si incearca sa profiti de momentele pe care le puteti petrece unul alaturi de celalalt.