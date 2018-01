Horoscop 6 ianuarie 2018. Săgetătorii au șansa să-și găsească partenerul

Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de 6 ianuarie 2018.

Berbec

Veti simti cu satisfactie ca sunteti elementul cheie al unui mecanism important. Conditia este ca acest mecanism sa fie bine reglat si uns. Sunteti capabil sa lucrati in echipa sau sub comanda cuiva. Esential este sa stiti ce trebuie sa faceti si pentru cine. Numai intelegand logica procesului si rolul care va revine veti fi dispus sa realizati ceea ce au gandit altii. In alta ordine de idei, astazi este o zi potrivita pentru a analiza la rece stadiul relatiei cu persoana iubita, in conditiile in care astrele promit victoria ratiunii asupra sentimentelor. Folositi aceasta oportunitate pentru a prelua controlul.

Taur

Recomandarea pentru astazi suna cam asa: organizati o seara romantica, dar nu ignorati dorinta partenerului de viata. Sa fie asa cum vrea el. Poate ca, in opinia lui, locul potrivit pentru o astfel de intalnire este un bar sau un restaurant dubios. Dar nu conteaza, pentru ca, potrivit astrelor, mergand impotriva intereselor dumneavoastra, nu veti regreta cu siguranta. Un astfel de experiment va poate apropia de omul iubit, pe care veti reusi sa-l cunoasteti mai bine. In plus, veti obtine o noua portie de senzatii proaspete.

Gemeni

Daca in ultimul timp v-ati aflat in cautarea relatiilor ideale sau macar v-ati gandit la ele, astazi aveti sansa ca, in sfarsit, sa intelegeti ce va lipseste pentru ca fericirea dumneavoastra sa fie deplina. Poate trebuie sa schimbati ceva la dumneavoastra? Sau pe cine iubiti? Sau e vorba de comportamentul dumneavoastra? Indiferent de raspuns, astazi veti putea identifica problema, conturand eventualele cai de rezolvare. Strategia pe care o veti construi astazi va fi capabila, cu timpul, sa va asigure victoria pe frontul iubirii.

Rac

Astrele va ofera astazi posibilitatea de a va satisface curiozitatea - indiferent de ce inseamna ea. Daca, spre exemplu, doriti de mai multa vreme sa intrebati persoana iubita despre ceva, acume este momentul cel mai potrivit. Daca intre dumneavoastra si partener nu exista secrete, puteti sa aflati impreuna ceva nou.

Leu

Nu este exclus ca astazi, in comunicarea cu persoana iubita, sa apara senzatia ca ceva scartaie, ca intelegerea reciproca nu este perfecta, ceea ce ar putea conduce la greseli si interpretari eronate, la un dezastru. Este foarte posibil sa fie vorba doar de o exagerare din partea dumneavoastra. Dar exista si varianta ca lucrurile sa fi luat, cu adevarat, alta turnura. In aceste conditii, nu va ramane altceva de facut decat sa clarificat care este pozitia dumneavoastra in aceasta chestiune.

Fecioara

Astrele va indeamna sa va exprimati sentimentele intr-o maniera "de moda veche", ca sa zicem asa. Asternand totul pe hartie, spre exemplu. Desigur, sunteti in permanenta legatura cu persoana iubita, va sunati de cateva ori pe zi, va trimiteti sms-uri haioase sau va intalniti in pauza de masa. Dar hartia are ceva misterios in ea, un fel de proprietati fantastice. Daca veti incredinta hartiei sentimentele dumneavoastra, va veti convinge de puterea ei.

Balanta

Ascultati cu atentie ce se intampla in jurul dumneavoastra: este posibil sa aflati lucruri interesante. Astfel, veti avea sansa sa strangeti informatii utile legate de un anume subiect, sa ascultati un sfat pretios sau o idee stralucitoare. In acelasi timp, trebuie sa va ganditi ce impiedica relatia cu persoana iubita sa mearga mai departe. Poate e vorba de un moment din trecut: o dezamagire sau o poveste veche de iubire? Pentru a scapa de orice indoieli, trebuie sa scapati de aceste ganduri, pentru ca numai traind in prezent veti putea realiza ceea ce meritati cu adevarat.

Scorpion

In dragoste vreti numai victorie si aveti oportunitatea sa o obtineti! Astrele va asigura ca astazi veti fi irezistibil, fermecator si capabil sa exercitati asupra persoanei care va intereseaza o influenta uriasa, obligand, astfel, evenimentele sa evolueze in favoarea dumneavoastra. Totusi, important este sa nu exagerati, sa va mentineti in limitele unei bune cuviinte acceptabile si sa nu confundati inluenta cu presiune grosolana. In caz contrar, intalnirea romantica s-ar putea incheia cu o revolta.

Sagetator

Este o zi care promite multe in plan romantic! Astrele va sunt favorabile, astfel ca eforturile dumneavoastra nu vor fi zadarnice! Daca va pregatiti sa mergeti la o intalnire cu omul pe care il iubiti, va fi o reusita totala. Veti trai senzatii noi si o armonie de sentimente! Daca sunteti inca singur si nu v-ati gasit un partener, aveti sansa sa-l intalniti astazi. Va fi un om interesant si placut.

Capricorn

Trebuie sa fiti realist in tot ce se refera la planuri comune. O zi are numai 24 de ore, dar vreti sa faceti in acest rastimp mai mult decat ati putea intr-o saptamana. Trebuie sa ascultati sfaturile persoanei iubite (priveste cu mai multa luciditate asupra lucrurilor) si sa va pregatiti ca o parte din planurile pentru astazi sa le amanati. In schimb, restul programului va iesi minunat.

Varsator

Trebuie sa va straduiti pentru a atrage atentia persoanei care va atrage precum un magnet! Daca vreti sa vi se acorde atentie, trebuie sa fiti ceva mai activ si mai convingator. Adica un pic mai mult decat s-ar cuveni. Asta e! Astrele sunt astazi de partea celro care nu sunt complexati si care nu se tem sa ia taurul de coarne. Cu alte cuvinte, daca intentionati sa luptati pentru iubirea dumneavoastra, dati dovada de mai mult curaj. In caz contrar, veti pierde sansa dumneavoastra!

Pesti

Astrele v-au pregatit astazi un pachet considerabil de fermitte, determinare si incredere in sine. Este vorba despre tote domeniile vietii, de la activitate profesionala sau studii, la dragoste. Ceea ce inseamna ca, in sfarsit, veti putea prelua initiativa, facand pasi in directia relatiei pe care nu ati indrazniti pana acum sa o insufletiti. Nu trebuie sa va temeti ca omul iubit ar putea intelege gresit insistenta dumneavoastra! Afisand o usoara indignare, dar numai pentru ca asa o cere bunul simt, persoana la care visati va va incredinta fara sa clipeasca inima si, implicit, responsabilitatea pentru luarea de decizii.

