Horoscop 6 august. Piedici la tot pasul. O zi în care necazurile se țin lanț

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 6 august 2019.

Berbec



Cineva iti pregateste o surpriza mai neobisnuita. Dupa ce ramai mut de uimire cateva clipe, reusesti, in cele din urma, sa te relaxezi.







Taur



Ai o zi foarte aglomerata si nu stii cum sa faci fata programului incarcat. Cere ajutor.



Gemeni



Ai uitat sa faci ceva important si iti dai seama ca ai incurcat totul destul de rau.



Rac



Te-ai distrat cam mult in ultima vreme si acum constati ca ai ramas in urma cu munca la birou.



Leu



Oricat efort depui astazi, pare in zadar. Parca nimeni nu te mai sustine.



Fecioara



Te asteptai la un inceput de saptamana mai linistit, insa o sa ai atat de multe treburi de rezolvat, incat seara o sa ajungi acasa epuizat.



Balanta



Nu mai pierde vremea cu maruntisuri, apuca-te serios de lucru.



Scorpion



Nimeni nu te recunoaste astazi. Tupeul de care dai dovada ii lasa masca pe toti.



Sagetator



Evita orice cheltuieli sau investitii, astazi. Chiar daca unele oferte ti se par de nerefuzat, nu semna nimic pana nu analizezi mai bine, scrie Ziua de Cluj.



Capricorn



Ti se intampla uneori sa judeci oamenii dupa aparente si apoi constati ca te-ai inselat.



Varsator



Ai multa energie, te gandesti la noi proiecte si la imbunatatirea situatiei materiale. Ai grija, o persoana incearca sa iti puna piedici.



Pesti



Ceva ce s-a petrecut in trecut iti tot revine in minte. Te uimeste faptul ca ai acceptat asa ceva.