Horoscop 5 septembrie. Calmul dinaintea furtunii. Zodia care se lovește de necazuri la tot pasul

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 5 septembrie 2019.

Berbec



Astazi o sa ai parte de succes in tot ceea ce intreprinzi.







Taur



Nu trebuie sa amesteci problemele personale cu cele de la munca pentru a nu risca sa te priveasca oamenii ca pe o persoana neprofesionista.



Gemeni



Nu te poti plange, ai avut momente lungi de pauza din ultima vreme. Acum a venit timpul sa te apuci de treaba, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Nu prea ai avut timp de socializare in ultima vreme, insa astazi iti iei revansa.



Leu



Esti foarte ocupat si ai impresia ca, cu cat incerci sa avansezi in ceea ce faci, cu atat te afunzi mai mult.



Fecioara



De cateva zile esti mai atent la ceea ce se intampla cu cei din jurul tau. Ai dobandit un fel de sensibilitate la suferinta semenilor.



Balanta



Pur si simplu te trezesti cu o dorinta puternica de a schimba ceva in viata ta!



Scorpion



Se anunta niste vesti bune din punct de vedere financiar, lucru care te incanta, mai ales ca nu ai depus foarte mult efort pentru acesti bani.



Sagetator



Esti contactat de cineva care iti face o propunere interesanta. Stai si analizeaza toate variantele inainte de a raspunde ceva.



Capricorn



Esti nelinistit. Te obsedeaza niste cuvinte pe care ti le-a aruncat o persoana cu care ai avut o discutie mai aprinsa.



Varsator



Nu sta sa analizezi ce spun astrele, daca acum ti s-a ivit o sansa uriasa! Asculta-ti instinctul si decide-te cat mai repede ce faci.



Pesti



La locul de munca apare o situatie mai stresanta care te solicita mult mai mult.