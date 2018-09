Horoscop 5 septembrie. O zodie trage lozul câştigător! Din unde dă, primeşte însutit!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 5 septembrie 2018.

Berbec



Cineva incearca sa te puna intr-o lumina nefavorabila in fata sefilor. Daca nu te pierzi cu firea, vei gasi imediat replica potrivita. Incearca sa-ti pastrezi calmul.



Taur



Te preseaza faptul ca trebuie sa iei o decizie si inca nu ai hotarat nimic. Cere sprijinul celor din familie. Solutia va veni chiar din partea cui nu te-ai fi asteptat, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Ai reusit sa obtii o victorie si acum nimeni si nimic nu te mai poate opri sa mergi mai departe. Fii atent cum actionezi de acum incolo, nu toti cei din jurul tau iti sunt cei mai buni prieteni.



Rac



O zi peste asteptari la locul de munca. Sedinta care iti dadea fiori de cateva zile se va dovedi un adevarat succes pentru tine.



Leu



Fii mai atent in perioada urmatoare la semnalele pe care ti le transmite corpul. Esti putin slabit si nu ar strica sa urmezi o dieta echilibrata si sa faci mai multa miscare in aer liber.



Fecioara



Astazi pleci foarte bine dispus spre locul de munca. Ceva ce ai aflat aseara te face sa fi complet relaxat. De cateva saptamani muncesti pe branci si abia acum incep sa se vada rezultatele.



Balanta



Ai un plan, insa nu esti foarte sigur ca este cel mai bun. Stii bine ca orice detaliu conteaza, asa ca nu te grabi.



Scorpion



Esti putin stresat astazi. Trebuie sa faci ceva ce nu iti prea convine, dar nu ai cum sa scapi. Nu mai trage de timp, macar sa se termine cat mai repede.



Sagetator



Te ingrijoreaza ceva si nu vrei sa ii implici si pe ceilalti in problema. Totusi, daca vezi ca lucrurile nu evolueaza asa cum ti-ai dori, nu mai amana, anunta-i pe toti cei care ar putea fi afectati.



Capricorn



Ceva ce s-a intamplat in ultima saptamana te-a facut sa te gandesti serios la ceea ce vrei sa faci in viitor. Stii ca schimbarea la care te gandesti ii va lua prin surprindere pe unii.



Varsator



Astazi esti plin de energie si decis sa te ocupi de problemele de care ai tot fugit in ultima vreme pentru ca nu ai avut dispozitia necesara. Odata pus pe treaba, constati ca nici nu era chiar atat de greu pe cat credeai.



Pesti



Oricat de mult ti-ai dori sa reusesti sa rezolvi singur ceea ce este de facut, astazi vei fi nevoit sa accepti ca nu se poate. Situatia te cam depaseste, asa ca in cele din urma, esti nevoit sa-i lasi pe altii sa se ocupe.