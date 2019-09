Horoscop 4 septembrie. Începutul sfârșitului pentru o zodie. Săraca, nici nu știe ce o așteaptă!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 4 septembrie 2019.

Berbec



Astazi esti cam sensibil si fara chef. Ar fi bine sa te concentrezi mai mult asupra propriei persoane, decat sa pui la suflet ce spun ceilalti.







Taur



S-ar putea sa apara niste evenimente sociale la care sa fii nevoit sa participi.



Gemeni



Evita contactul cu persoane frivole si fii cat mai discret, mai ales spre seara, cand se anunta intalniri cu prietenii.



Rac



Iti vei petrece mare parte din zi studiind, asa ca prietenii care spera sa te scoata in oras trebuie sa mai astepte.



Leu



Esti presat de cateva urgente financiare, de achitat facturi, ori de platit niste rate, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



Ar fi cazul sa-i acorzi atentie si partenerului de viata, altfel risti sa te trezesti cu reprosuri sau dialoguri contradictorii neplacute.



Balanta



Rutina si repetitia actiunilor nu iti este pe plac, dar cu putin efort vei depasi totul cu bine.



Scorpion



Ai discutii cu persoana iubita legat de niste investitii. Fiecare are propria-i viziune cand vine vorba de cumparaturile mai urgente.



Sagetator



O zi potrivita treburilor gospodaresti, dar si relatiilor cu familia.



Capricorn



S-ar putea sa fi nevoit sa mergi in vizita la rude sau prieteni pentru de a-i ajuta intr-o problema.



Varsator



Ai grija la bani. Evita speculatiile, imprumuturile sau cheltuielile nefondate.



Pesti



Esti plin de energie si de pofta de munca. La job esti colegul cel mai saritor, nu refuzi pe nimeni cand iti cere ajutorul.