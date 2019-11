Horoscop 4 noiembrie 2019. Vești importante de la locul de muncă

Berbec



Relatiile cu prietenii si protectorii se vor modifica si ar fi bine deja sa te orietenzi catre alte persoane. Sunt posibile altercatii serioase cu unii cunoscuti, insa cu altii esti pe acceasi lungime de unda. Pe de alta parte, iti sunt favorizate legaturile cu persoanele straine sau cu cele aflate departe de tara. Poti lega prietenii trainice cu aceste persoane, chiar daca deocamdata nu prea te incanta ideea. Dupa-amiaza ti-ar prinde bine sa iesi in oras cu cineva drag.







Taur



Evenimentele din zona profesionala, in special discutiile cu sefii sunt frecvente. Banii si bunurile vehiculate in cadrul locului de munca in care activezi iti creeaza multe neplaceri in relatiile socio-profesionale. Detaseaza-te, asculta si parerile celorlalti, dar tine cont si de nevoile tale. Minunat este ca acum iti construiesti o alta imagine publica care iti va aduce alte posturi sociale mult mai folositoare tie in aceasta etapa de viata.



Gemeni



La inceputul acestei saptamani alcatuieste planuri de calatorii, revizuieste-ti relatiile cu ceilalti si apropie-te de persoane elevate, instruite in adevaratul sens al cuvantului. Sufletul tau are nevoie de hrana spirituala si liniste. Ti-ar fi de mare folos un program indelungat de vizionare a unor piese de teatru sau filme celebre, vizitarea unor expozitii de arta sau participarea la un program de instruire in domenii dragi tie.



Rac



Este o zi buna pentru a-ti achita facturile sau alte datorii restante. Gandurile iti zboara catre evenimentele trecute in care ai fost implicat alaturi de partenerul de viata sau de rude, evenimente care au avut implicatii financiare majore, datorita carora acum este posibil sa ai neplaceri. Pune-ti bani deoaprte, bazeaza-te mai mult pe veniturile tale, pentru ca in umbra se tes piedici in a mai beneficia de ajutorul material al altora.



Leu



Sunt posibile neplaceri in relatiile parteneriale, din cauza sanatatii tale sau a problemelor de la serviciu. Partenerii te imbie cu asa-zise sfaturi intelepte, iti promit sustinere si protectie, insa nu se recomanda sa ai incredere in spusele si faptele lor. Pe de alta parte, nevoiel tale personale in ceea ce priveste propria ingrijre sau atributiile de la locul de munca te tin ocupat si mai ales interiorizat. Desprinde-te de relatiile neprofitabile!



Fecioara



Inceputul saptamanii iti aduce multa forfota la serviciu. Se contureaza schimbari importante si cu efecte pe termen lung in sfera profesionala. Depinde de tine cum iti aranjezi ploile in acest sector de viata. Sanatatea se imbunatateste vizibil, dar nu forta nota. Dozeaza-ti eforturile, programeaza-ti atent actiunile din urmatoarele zile si ingrijeste-te mult. Dupa-amiaza, partenerul de viata sau colaboratorii profesionali iti solicita sprijinul in chestiuni comune.



Balanta



Gandeste-te serios la relatiile sentimentale. S-au petrecut destule in ultimul timp intre tine si persoanele dragi, astfel incat sa tragi concluziile necesare pentru a mai continua, imbunatati sau rupe definitv unele dintre ele. Ia in calcul si informatiile colaterale, aflate din surse diverse care iti intregesc imaginea sectorului tau amoros. Fii prudent de acum incolo cui iti daruiesti inima, timpul si resursele. Insa, deocamdata daruieste-ti tie cel mai mult!

Scorpion



Treburile gospodaresti si relatiile familiale sunt favorizate de astre. Se pare ca in ultimele zile ai tot stat acasa, in preajma familiei sau te-ai tot gandit si razgandit in privinta imbunatatirii vietii domestice. Concluzia ca banii sunt cele mai bun mijloc de a-ti sustine familia, te nelinisteste pentru ca, greu tii in frau bugetul de venituri si cheltuieli. Ai incredere ca te vei descurca excelent si fii neconditionat alaturi de cei dragi.



Sagetator



Este o zi buna in care ai putea fructifica sfaturile si ajutoarele materiale de la cunoscuti, prieteni sau rude apropiate. Relatiile pe care le stabilesti in aceasta perioada te vor urma pentru multa vreme de acum incolo, asa incat fii deschis, dar si atent la persoanele carora le permiti sa iti fie alaturi. Gandirea iti este rascolita si greu comunici cu ceilalti. Evita deciziile majore, semnarea documentelor sau discutiile importante.



Capricorn



Astazi apar vesti bune legate de veniturile tale din munca desfasurata la serviciu. O discutie cu un sef sau cu persoanele care lucreaza la contabilitate sau chiar la o banca iti va aduce zambetul pe buze si curaj de a-ti face planuri de cheltuieli si investitii. Chiar daca la prima vedere te-ai gandi ca este vorba despre un castig minor, cu trecerea timpului vei constata ca cele aflate acum si planurile financiare care ti le propui zilele acestea vor da roade nebanuite.



Varsator



Esti emotiv si nu iti gasesti locul. Ai multa energie, pe care ar fi bine sa o canalizezi fie plimbandu-te prin magazinele preferate, fie practicand putin sport, fie apeland la un tratament de ingrijire corporala. Evita disputele cu ceilalti, eforturile mari si odihneste-te mai mult. Spre seara, revizuieste-ti programul pentru intreaga saptamana. Cineva din anturajul apropiat iti poate oferi informatii si sfaturi deosebite, utile pe termen lung.



Pesti



Ecourile zilelor anterioare inca le resimti si cu greu reusesti sa te mobilizezi pentru noua saptamana. Dozeaza-ti eforturile si ai rabdare, pentru ca spre miezul zilei te vei simti mult mai bine. Ti-ar prinde bine o discutie cu cineva drag sufletului tau. Ai curaj si spune tot ce te framanta si vei vedea ca exista suficiente persoane in preajma ta care te sustin si te ajuta neconditionat. S-ar putea sa primesti bani, cadouri sau favoruri.

