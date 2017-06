Horoscop 4 iunie. O zi plină de neprevăzut. BANII se lasă aşteptaţi. Nelinişti, drame de familie

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de duminică, 4 iunie 2017.

BERBEC

Lasati grijile si faceti numai ceea ce va face placere. In ultima vreme, v-ati ocupat doar de munca si prieteni si nevoile voastre le-ati lasat pe ultimul loc. Realizati ca voi sunteti cei mai importanti si trebuie sa luati asta in serios.



TAUR

Se apropie termenul limita pentru ceva si intrati in criza de timp. Trebuie sa invatati o lectie foarte importanta din ceea ce se intampla acum.



GEMENI

Veti fi vazuti ca un mic lider in aceasta zi si o sa fiti pusi sa le explicati tot ceea ce ii intereseaza. Pe de-o parte, va simtiti bine si importanti, insa unele intrebari va pun in dificultate si nu prea faceti fata.



RAC

Sunteti foarte ambitiosi si, atunci cand cineva va spune ca nu veti reusi sa faceti ceva, va enervati si ridicati pretentii mai mari de la propria persoana. Aceasta inversunare va va fi de mare folos.



LEU

Nu aveti stare. Aveti chef sa iesti in oras, sa urcati pe munte sau sa alergati in parc. Indiferent ce veti alege, distractia este garantata.



FECIOARA

Familia va fi in centrul atentiei. O sa stati foarte mult in compania rudelor si o sa luati parte la activitati distractive, menite sa va apropie si mai mult.



BALANTA

Aveti multa treaba. O sa depuneti un efort suplimentar, insa stati linistiti, pentru ca veti fi recompensati.



SCORPION

Urmeaza sa faceti o deplasare in afara orasului. Va comportati precum un copil care se pregateste de o excursie, pentru ca la destinatie va asteapta multe surprize.



SAGETATOR

Nu este exclus sa primiti niste bani pe care ii asteptati de mai mult timp si care va vor ajuta sa finantati un proiect important pentru familie.



CAPRICORN

Ceva va face sa fiti mai retrasi si sa ii lasati pe altii sa iasa in evidenta. Va conectati la o sursa de energie care o sa va ajute in perioada urmatoare.



VARSATOR

Un eveniment important in familie va va arata cat de mult insemnati pentru cei dragi.



PESTI

Recuperati din timpul pierdut cu serviciul si va antrenati in activitati in care partenerul de viata este cel mai important.