Horoscop 4 ianuarie. Ziua şi conflictul! O zodie trăieşte o experienţă CUMPLITĂ! Iar banii...

Berbec

Fa calcule serioase in privinta resurselor de care dispui, fie ca e vorba de timpul pe care il ai la dispozitie, de energie fizica, de bani, pentru ca e posibil sa fi scapat un pic din frau situatia. Ai abuzat de unele din ele si s-au imputinat, tocmai de aceea ai nevoie de o interventie matura si prudenta pentru a reinstala echilibrul. Controlul e totul, ca atare analizeaza la rece ce ai, ce-ti trebuie, ce-ti lipseste, pentru ca poti gasi acum solutii foarte eficiente la orice chestiune materiala. Umbli cu cifre, date, informatii, bani, si le asezi la locul potrivit cu multa atentie.

Taur

Schimba polaritatea gandurilor, declaratiilor, transforma-le in afirmatii si spune "da" la orice provocare. Cu gandire pozitiva se vindeca orice neplacere, orice durere, ca atare, incearca sa invalui in ganduri bune, in lumina, in iubire si optimism orice aspect care nu e asa cum ar trebui sa fie. Daca descoperi macar un detaliu bun demn sa-ti agati sperantele de el, vei depasi cu bine orice impas si nimic nu va mai parea urat, trist, negru. Insista sa scoti la lumina din orice partea buna, plusurile, ceea ce ai si nu doar ceea ce lipseste sau nu e prea frumos.

Gemeni

E o perioada plina de idei, de informatii, de date care vin spre tine valuri-valuri, si numai unul ca tine poate capta atat mai multe detalii cu bine. Stocheaza-le pe toate in memorie, cumva, pentru ca toate aceste detalii vor fi folositoare, dar pot fi atat de multe idei, incat nu vei mai sti cum sa le tii minte pe toate. E ca si cum ar ploua cu idei bune, si numai de tine depinde sa deschizi urechile, mintea si ochii foarte bine pentru a le recepta in cantitati cat mai mari si la calitate maxima. E abundenta de informatii, pune-le la treaba!

Rac

Iubirea nu e intotdeauna motiv de sarbatoare sau de fericire, ci poate fi si o povara, pentru ca amorul mai vine la pachet, din cand in cand, si cu suferinte, lacrimi, suspine, neimpliniri, dezamagiri. Nu te incarca doar cu ele, priveste-le ca pe probe de incercare in care ti se testeaza rezistenta, loialitatea, rabdarea, claritatea si intensitatea sentimentelor.

Leu

Ai stat o vreme intr-o zona neclara si nu stiai incotro sa mergi, dar azi atmosfera se limpezeste ca prin farmec si vezi mult mai clar lucrurile. E ca si cum apare soarele dupa furtuna, dupa ceata, dupa noapte, dupa eclipsa, spune-i cum vrei, caci suna a idee sclipitoare, inspiratie salvatoare.

Fecioara

Esti foarte atent la problemele altora, pentru ca nimeni nu le intelege mai bine ca tine. Esti receptiv ca o antena care capteaza cele mai bine emotii, stari, stimuli din jur, si nu numai ca le simti foarte usor, dar vibrezi, rezonezi la ele ca si cum ar fi ale tale.

Balanta

Te lasi in totalitate pe mana persoanei iubite, semn ca ai incredere maxima in ajutorul sau, in contributia sa la nevoie, in suportul sau. El e colacul tau de salvare, e carligul de care te agati, e totul, iar increderea fantastica pe care o investesti in el iti va fi rasplatita, pentru ca e incantat ca-i arati asemenea incredere.

Scorpion

Priveste-ti lipsurile cu luciditate maxima, nu te amagi singur ca totul e bine, ca ai tot ce-ti trebuie. Cineva iti este alaturi la greu, te poti baza pe el, dar mai ales e bine sa-l asculti cand te trage de maneca si-ti spune sa nu investesti timp, energie si bani intr-o directie care nu va avea efectele dorite.

Sagetator

Tot amani iar si iar un moment care ar fi ca o renastere e pentru tine. Inainte tot spuneai ca nu e momentul, ca nu detii toate resursele, ca mai poate astepta. Dar totusi nu e bine ca tergiversezi atat de mult lucrurile. Acum e momentul, fii convins de asta, pentru ca va dura ceva si pana se vor vedea si rezultatele si daca mai tragi atata de timp, si mai tarziu vei ajunge la scopul visat.

Capricorn

Desi nu cunosti toate datele unei situatii, ci ai mereu impresia ciudata ca exista aspecte ascunse sau amagitoare, te arunci totusi cu maxima incredere in aceasta actiune. Poate e mai bine asa, decat sa tot cauti nod in papura, pentru ca, daca ai incepe sa sapi dupa defecte si aspecte secrete, fii sigur ca ar aparea si ai renunta la ceea ce acum vrei sa pornesti.

Varsator

Calatoriile acestei zile pot fi motiv de stres maxim, de parca tot orasul a iesit pe strada. E nevoie de multe ori sa taci si sa inghiti, mai ales ca dai peste oameni si mai agresivi si mai nervosi decat tine care abia asteapta sa sara la atac.

Pesti

Nu tu esti vinovat de marele hop in fata caruia te-ai trezit pe nepusa masa, scrie teotrandafir.com. Nu-ti asuma tu ceva de care chiar nu esti responsabil, cand ar fi altii mult mai implicati in aceasta problema. Nu te sacrifica pentru altii, nu plati tu oalele sparte de ei. Ci mai bine stai deoparte si-i lasi chiar pe ei sa-si repare greseala.