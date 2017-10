Horoscop 31 octombrie. Ziua în care TOTUL se prăbuşeşte. Viitorul sună bine pentru două zodii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 31 octombrie 2017.

BERBEC



Aveti parte de o zi frumoasa in cuplu. Oamenii pe care ii intalniti astazi sunt surse de energie pozitiva si optimism pentru voi. Va bucurati de reusitele in plan sentimental si odata cu voi se bucura si cei dragi.



TAUR



Sarcinile de serviciu se aduna pe zi ce trece. Cu rabdare si mult calm veti reusi sa alegeti ce este urgent si ce poate fi lasat pe maine, scrie bucurestifm.ro.



GEMENI



Munca depusa pana acum incepe sa dea roade. Odata cu mici castiguri financiare vin si respectul si admiratia celor din jur.



RAC



O intalnire importanta de serviciu va da peste cap tot programul. Stresul se aduna si cel mai bine ar fi sa gasiti un pic de timp si pentru voi.



LEU



Aveti tendinta sa va neglijati prietenii si familia din cauza sarcinilor de serviciu. Incercati sa echilibrati situatia si sa gasiti un pic de timp si pentru ei.



FECIOARA



Cineva apropiat va ofera un sfat pe care ar fi bine sa il luati in considerare. Aceste informatii va pot ajuta sa rezolvati unele situatii tensionate din viata de cuplu.



BALANTA



Sunteti dornici sa va deconectati de la rutina zilnica, tanjiti dupa o iesire la aer curat, iar astazi aveti toate sansele sa va indepliniti dorinta.



SCORPION



Dispuneti de foarta multa energie si acest lucru va va ajuta in ceea ce aveti de facut astazi. O sa umblati mult, dar bucurati-va pentru ca aveti motive.



SAGETATOR



Primiti o veste pe care o asteptati de multa vreme. Aveati emotii, dar se dovedeste ca momentele de emotie nu au fost in zadar.



CAPRICORN



Un eveniment important in viata de cuplu va tine ca pe ace. Deciziile pe care le luati astazi va pot schimba viata in mod radical, asa ca cel mai bine ar fi sa va consultati cu partenerul de cuplu.



PESTI



Este o zi potrivita pentru sustinerea unor lucrari sau negocierea unor contracte. Aveti un farmec aparte si ii veti cuceri pe toti cu atitudinea voastra.