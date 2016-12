Horoscop 31 decembrie. Câştiguri nesperate în BANI, dar necazurile nu-ţi dau pace. Tensiuni

Ultima zi din an este glorioasa pentru Lei. Acesti nativi au parte de momente frumoase.

Berbec



Visele pe care le construiesti acum ii vizeaza pe toti cei dragi, de aceea ar fi bine sa-i atragi si pe ei alaturi de tine, pentru a construi impreuna. Tu poate doar propui ideea initiala, dupa care se vor alatura si ceilalti membri ai familiei cu alte si alte idei suplimentare, ca in final sa se nasca un plan bine conturat.



Taur



Nu te grabi sa cheltuiesti banii pe care i-ai adunat de ceva vreme cu atatea eforturi intr-o directie care iti face azi cu ochiul. Poate cineva incearca sa-ti vanda ceva ce nu ai nevoie sau, daca iesi la cumparaturi, vezi un obiect pe care ti-l doresti atat de mult incat esti gata sa deschizi portofelul pentru a-ti satisface acea dorinta.



Gemeni



Fii foarte atent la cel care incearca azi sa ti se bage pe sub piele, pentru ca intentiile sale nu sunt deloc pozitive si nicidecum in avantajul tau. Urmareste sigur ceva si profita de vulnerabilitatea ta, dictata de atmosfera de sarbatoare, si umbla la coarda la sensibila pentru a obtine un beneficiu de care fii sigur ca se va folosi candva.



Rac



E o placere sa petreci azi cat mai mult timp in locuri in care se aduna multa lume, pentru ca intri usor in vorba cu oricine. Dai dovada de sociabilitate, de comunicativitate, de o capacitate de adaptare in orice mediu, chiar si printre persoane complet necunoscute.



Leu



Bucura-te din plin de nivelul la care ai ajuns, priveste numai jumatatea plina a paharului pentru ca sigur ai realizat multe din ce ti-ai propus si ai cu ce te lauda. Lasa modestia la o parte, nu are rost sa imbraci o haina smerita care nu ti se potriveste, cand tu ai atatea lucruri minunate cu care te poti prezenta lumii cu cea mai stralucitoare atitudine de invingator.



Fecioara



Marea ta preocupare e aceea de a lasa trecutul in ordine perfecta, ca nimic sa nu te intoarca vreodata inapoi. Azi te preocupa situatia financiara si faci tot felul de calcule despre cum sa termini anul cu un bilant pozitiv si in echilibru perfect. Ai putea gasi o multime de idei profitabile prin care sa reusesti sa-ti achiti si ultimele datorii, ca sa ramai dupa aceea, cu lista de restante goala.



Balanta



Iubirea e la cote maxime azi, poate si datorita momentului ales de a fi in compania celor dragi tie. Sarbatorile te fac mai tandru, mai cald, mai apropiat. Traiesti fiecare clipa cu emotie si bucurie.



Scorpion



Nu te invinovati pentru problemele altuia, pentru ca nu tu le-ai influentat. Nu ai nicio vina pentru felul in care cineva drag se plange de toate relele pamantului! Nu uita ca, in fond, fiecare are destinul lui. Fiecare cu norocul lui si fiecare are viata pe care o merita sau si-o cladeste cu propriile maini.



Sagetator



Vestile care sosesc azi din toate partile au un efect binefacator asupra ta de parca sunt exact balsamul necesar pentru a uita de toate. Afli stiri despre rezolvarea unor probleme, despre revenirea la normal a unor aspecte care pareau dezechilibrate. Afli despre impacari, reconcilieri si alte evenimente care au la baza calmarea unor probleme care te-au stresat zilele trecute, scrie teotrandafir.com.



Capricorn



Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu gusturile sau preferintele tale, ci asteapta-te si la comentarii acide la adresa lor. Nu poti fi mereu pe aceeasi lungime unda, nici macar cu cei mai apropiati de sufletul tau. Fiecare are alte preocupari.



Varsator



Te simti bine in pielea ta, intri in atmosfera de petrecere cu o stare de liniste interioara ce te ajuta sa le faci pe toate calm si fara graba. Ai acel sentiment ca le-ai aranjat pe toate la locul lor, ca nimic nu a ramas nerezolvat. Te poti detasa si tu de toate cu ocazia sarbatorilor si reusesti sa le insufli si celor din jur aceeasi stare de bine.



Pesti



Schimbarea mult visata sta chiar in mainile tale, deci priveste-te cu mai multa atentie si descopera singur incotro merita sa-ti muti punctul de referinta. Sensul spre care iti vei indrepta azi atentia va aduce, mai apoi, unele dintre cele mai spectaculoase noutati si evenimente, dar cel mai dificil moment este, desigur, decizia!