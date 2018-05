Horoscop 30 mai. Bucurie mare! În sfârşit, norocul e de partea ta. Nu te aşteptai la una ca asta!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 30 mai 2018.

Berbec



Iti petreci cea mai mare parte din zi la locul de munca, unde terebuie neaparat sa termini ceva important. Partenerul nu te mai asteapta cu cina, asa ca petreci seara singur.



Taur



Daca in prima parte a zilei ai fost cam adormit, in cea de-a doua iti mai revii si se schimba lucrurile. Ai chef sa iesi in natura, la un jogging sau poate dai o tura cu bicicleta.



Gemeni



Esti prost dispus si nu ai chef de discutii cu nimeni. Pe sefi si pe colegi poti sa-i ocolesti subtil, dar nu poti scapa de partener, care va vrea sa stie ce e cu tine de esti asa tacut.



Rac



Partea buna a zilei este ca scapi de un proiect ce nu te incanta. Insa stai linistit ca o sa primesti altceva in loc, doar ca acesta iti convine.



Leu



Te apuci de ceva treburi casnice si ajungi cam tarziu la un eveniment unde realizezi ca ai pierdut ceva important. Data viitoare cand se va ivi o astfel de ocazie, o sa stii ce ai de facut.



Fecioara



Cineva din trecutul tau revine brusc in viata ta, insa nu e un moment tocmai bun. Nu ai timp de iesiri in oras si de povesti din anii tineretii. Vei fi nevoit sa iei rapid o decizie in privinta asta.



Balanta



Vei avea o zi plina. O sa ai mult de alergat si vei cheltui cam mult, insa in final va merita efortul pentru ca reusesti sa rezolvi niste probleme care te urmareau de mult timp.



Scorpion



Ai o idee pe care o consideri foarte buna, insa inca nu indraznesti sa o pui in practica. Un prieten apropiat te ajuta sa iei o decizie. Intra-adevar, poate acum e momentul.



Sagetator



Nu ai chef de nimic azi, dar cand vezi ca ceilalti se implica in toate, parca nu ai mai sta deoparte. Iti "pornesti motoarele" si reusesti sa tii pasul cu ei, scrie Ziua de Cluj.



Capricorn



De obicei nu iti pierzi vremea cu detalii nesemnificative, insa uite ca astazi tocmai de unul de acest fel te lovesti. Data viitoare nu te mai lasa distras asa usor, fii cu bagare de seama.



Varsator



Trebuie sa faci o schimbare in stilul de viata pentru ca ai intrat intr-o rutina ingrozitoare.



Pesti



Iesi mai des in oras. Aduna-ti prietenii, ce mai astepti?