Horoscop 30 decembrie. Când credeai că nimic nu te mai poate atinge, se întâmplă! Necazuri, emoţii

Fecioarele trebuie sa arate lumii ca au evoluat, ca au stiut sa se foloseasca cu intelepciune de experientele anterioare.

Berbec

Poate nu intotdeauna prietenii sau familia sunt si cei care te inteleg cel mai bine, dar nu pune la suflet eventualele lor judecati nedrepte. Undeva, poate au si ei dreptate, dar cel mai mult te doare ca nu vor sa-ti cunoasca sufletul in profunzime, ci se opresc ce se vede la suprafata. Nu pretinde mai mult nici macar de la cei care spun ca te iubesc, pentru ca fiecare, in fond, e cu propriile sale probleme pe suflet.

Taur

Ceea ce te preocupa acum cel mai mult e sanatatea ta fizica. E momentul sa iei decizii care suna inaltator si care te entuziasmeaza la maximum, si iti iei angajamentul sa te apuci de un sport, sa-ti iei abonament la sala, sa te tii de un regim care ar face bine organismului tau.

Gemeni

Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul de elemente de bun augur care, toate la un loc, ar putea crea ceea ce tu numesti fericire.

Rac

Uneori, din nimic tot iese ceva, asa cum simti si tu astazi. Desi la inceput nu aveai absolut nicio idee cu privire la sensul in care mergi, nici tie nu-ti vine a crede cum incep sa apara ideile una cate una, intr-un ritm mult mai alert.

Leu

Ce iubesti tu cel mai mult? Sa detii controlul, asa e, si asta vei cauta si azi in aventura care ti se deschide in fata ochilor. Nu te preocupa atat de mult rezultatul, destinatia, ceea ce te asteapta la final, cat senzatia de satisfactie deplina pe care o ai ca tii in maini tale fraiele acestei actiuni.

Fecioara

Arata lumii ca ai evoluat, ca ai stiut sa te folosesti cu intelepciune de experientele tale anterioare, ca ai invatat mult din tot ce ai construit pana acum. Discutia pe care o porti azi cu niste persoane care au rolul de a-si da cu parerea cu privire la nivelul la care ai ajuns (parinti, profesori, juriu) va fi edificatoare, pentru ca tot ce spui ii multumeste, le da garantia ca esti omul de incredere pe care se pot baza.

Balanta

Nu cere rezultate imediate, pentru ca planul la care iti aduci contributia de ceva vreme, evolueaza lent, dar bine. Imagineaza-ti proiectul la care lucrezi ca e ca recolta de fructe de la toamna.

Scorpion

Esti pe drum inca, mai ai cale lunga de parcurs pana ajungi acolo unde ti-ai propus, ca atare nu insista sa sari peste etape sau sa schimbi mersul normal de evolutie. Tu esti doar o pana dusa de curent, ca atare nu ai puterea, deocamdata, sa te opui sau sa alegi alt sens. Esti dus de vant unde vrea si cum vrea el, dar ai incredere ca esti la locul potrivit si acest vant te duce acolo unde trebuie.

Sagetator

Hai, recunoaste ca nu le stii pe toate, dar bucura-te cand ai sansa de a invata ceva nou! Esti intr-un moment in care trebuie sa-ti accepti pozitia de simplu invatacel la o anumita materie a vietii si ca, pana vei ajunge la faza in care sa si pui in practica, trebuie sa acumulezi experienta.

Capricorn

Se da o lupta intre ratiune si emotie in interiorul tau. Desi tu esti o fire predominant mentala, de data aceasta te incearca tot felul de trairi pe care nu stii cum sa le gestionezi. Chiar daca e o situatie in care inima ar trebui sa-si lase amprenta, tu tot pe ce-ti transmite ratiunea te bazezi pentru ca ai incredere in logica ta si in capacitatea ta de a face lumina prin discernamant si gandire clara.

Varsator

Unii ar spune ca ceea ce vrei sa faci contine o mare doza de risc si e un gest nebunesc din partea ta, de aceea ar dori sa te mai opreasca din elan. Nici nu vrei sa auzi sa te opresti aici, pentru ca esti entuziasmat de directia spre care esti atras ca de un magnet.

Pesti

Nimeresti intr-un mediu foarte placut, in care planeaza armonia si buna intelegere. Mai rar ai parte de asemenea anturaj atat de compatibil cu tine, deci fa tot posibilul sa te integrezi in acest spatiu si sa fii ca si ceilalti: calm, amabil, placut, amuzant! Este exact locul in care te vei relaxa cel mai bine, considera-l o evadare din cotidian, din acele locuri tensionate si triste, scrie teotrandafir.com.