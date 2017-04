Horoscop 30 aprilie. O zi plină de neprevăzut. BANII se lasă aşteptaţi. Nelinişti

Iată ce-ţi rezervă astrele pentru ziua de duminică, 30 aprilie 2017.

BERBEC



Nu prea tineti cont de parerile celorlalti. Faceti marturisiri prin care ii puteti jigni pe toti cei din anturaj (inclusiv pe membrii familiei). Nu este cazul sa va mirati ca sunteti ocolit.



TAUR



Aveti un curaj periculos, ce va indeamna sa va luati la tranta cu toti cei va stau impotriva. Vi se cere sa participati la un fel de adunare plictisitoare, dar trebuie sa faceti multe drumuri.



GEMENI



Aveti brusc o putere de decizie mult mai mare, in primul rand pentru ca ati devenit liber din punct de vedere financiar. Este o senzatie placuta, de care va veti dispensa greu in viitor, scrie ziarulevenimentul.ro.



RAC



Nu va refuzati nicio placere si nu tineti cont de urmarile care pot aparea foarte curand. Excesele sunt amendate de toti cei ce va cunosc si stiu ca ati mai fost "penalizat" deja de medic.



LEU



Va asumati noi raspunderi, fara sa tineti seama de faptul ca de aceasta data chiar nu va pricepeti deloc la activitatea respectiva. Nici ajutoare specializate nu mai aveti!



FECIOARA



Raspundeti imediat la cererile celor dragi, chiar daca va trebui sa faceti noi eforturi financiare. La fel de prompt insa ii cotizati pe cei ce au uitat sa-si achite datoriile.



BALANTA



Va intalniti cu o persoana iubita si aveti o reactie ce va uimeste si pe dv. Emotiile intrec orice asteptare si nu sunteti capabil sa va manifestati nici macar bucuria.



SCORPION



Un moment de inspiratie va salveaza atat pe dv., cat si pe acele rude care participa la o activitate noua. Iritat din cauza reactiilor partenerului intim, suportati noi tensiuni.



SAGETATOR



Va loviti de principiile dure ale unei persoane de care depindeti financiar. Nu aveti cum sa o convingeti ca aveti dreptate si va trebui sa va conformati. Stiti ca nu sunteti corect!



CAPRICORN



Starea de confort si armonie dispare ca un fum din cauza unor mesaje prea putin amabile. Incercati sa aflati cum s-a ajuns la aceasta situatie si descoperiti ca sunteti invidiat.



VARSATOR



Sunteti mult prea indulgent cu rudele apropiate si extrem de sever cu celelalte persoane din anturaj. Cand vi se atrage atentia in public, faceti un fel de criza.



PESTI



Vi se comunica faptul ca aveti datorii sociale, tocmai cand considerati ca puteti sa faceti investitiile dorite si sa va sponsorizati rudele mai sarace. Surprize de tot felul.