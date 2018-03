Horoscop 3 martie 2018. Dispute, supărări şi dezamăgiri pentru aceste zodii. Sfaturile astrologilor

Horoscop 3 martie 2018

Horoscop 3 martie 2018. Pentru unele zodii ziua de sâmbătă se anunţă a fi destul de tensionată. În schimb, unele semne zodiale vor avea parte de o zi de weekend liniştită şi plină de armonie. Citeşte horoscopul zilnic pentru data de 3 martie 2018!

Horoscop 3 martie 2018 Berbec

Inima ta zambeste multumita, de parca s-a aranjat exact ata cum ai vrut tu o serie de aspecte care ti-au dat batai de cap in ultima vreme. Ai motive de satisfactie deplina, pentru ca orgoliul tau este magulit, caci solutia la care s-a ajuns a fost una demult indicata de tine. E o placere - usor malitioasa ce-i drept - sa le spui altora ca asa le-ai spus si tu candva, dar nu au vrut sa te asculte. Acum au ajuns, finalmente, la parerea ta si e normal sa jubilezi. Nu le mai tine predici acum, multumeste-te cu ideea ca ai avut dreptate si ca ti se recunoaste intr-un final superioritatea.

Horoscop 3 martie 2018 Taur

Vestile care ajung azi la urechile tale suna cam sumbru, dar nu ar trebui sa le pui la suflet. Exista o lege a compensatiei care spune ca atunci cand un plan al vietii merge prost, sigur din alta directie lucrurile merg foarte bine. Asta trebuie sa gasesti tu acum, acel plan unde ai numai motive de bucurie si optimism, pentru ca te poti agata foarte bine de el pentru a depasi cu bine emotia generata de vestile proaste. Sunt esecuri minore, privite in ansamblu, care nici nu ar merita atata atentie, ca atare asa ar trebui sa le tratezi si tu: cu detasare si indiferenta, ca si cum n-ar conta.

Horoscop 3 martie 2018 Gemeni

Uita-te cum e afara! Efectele soarelui si cerului senin (daca le vezi) vor fi miraculoase, iar in cazul tau e vorba de sanatate si miscare. Fa-ti timp pentru o mai scurta sau mai lunga plimbare, sau, daca esti genul activ, fa sport, iesi oriunde te cheama inima pentru o zi plina de actiune si veselie. Copiii te vor trage afara, deci nu te gandi ca azi vei sta in fata televizorului, ci trebuie sa-ti faci timp pentru o iesire. Va fi mai buna decat ai putea crede, deci nu fi comod: afara toata lumea!

Horoscop 3 martie 2018 Rac

Nu lua la modul personal hopurile inerente de pe parcursul misiunilor tale, pentru ca si ele au rostul lor, acela de a te pune la incercare, de a-ti testa ambitia si dorinta de a reusi, ca atare nu te impovara inutil de suferinte. Uneori, se ajunge mai lent si mai anevoios la marile vise, dar, pentru ca drumul e ceva mai sinuos, cu atat mai mare va fi satisfactia atunci cand vei ajunge la capat. Priveste cu responsabilitate drumul pe care l-ai ales si nu te abate de la acest curs, nici macar cand dai piept cu mari probe. Nu e nimic atat de greu sau de dramatic incat sa nu poti duce la indeplinire, deci du-ti sarcina la capat!

Horoscop 3 martie 2018 Leu

Stai de ceva vreme cu o anumita declaratie pe buze si tot nu ai curajul sa o exprimi liber. Ti-e putin frica de impactul cuvintelor tale, si preferi sa taci, deocamdata, asteptand momentul potrivit pentru a-ti exprima public opinia. E ca si cum ar trebui sa spui ultimul cuvant intr-o situatie si inca nu esti suficient de bine pregatit. Poate a venit vremea sa spui un da sau un nu la o intrebare capitala: daca accepti sau nu un job, daca refuzi sau nu o oferta… Sau poate trebuie sa spui adio unui loc sau unei persoane, si tot tragi de timp, cu speranta ca se mai schimba ceva. Ei bine, a venit vremea sa deschizi gura si sa spui ce ai ales: va fi ca o eliberare!

Horoscop 3 martie 2018 Fecioară

Nu te simti in stare sa faci fata disputelor aprinse in jurul tau astazi si preferi sa stai in banca ta, dar, oricat de tolerant ai fi, oricat de dornic de armonie si pace, tot iti va sari si tie la un moment dat tandara. Sunt subiecte mult prea interesante ca sa stai pe margine, ca atare vei rezista tu cat vei rezista fara sa te implici, dar tot vei deschide gura sa-ti exprimi punctul de vedere, diametral opus celor deja vehiculate in competitia inceputa. Daca ai putea sa taci, ar fi perfect, pentru ca ceilalti nu vor intelege corect opiniile tale si s-ar putea sa se alieze impotriva ta. Tacerea e de aur… in unele situatii!

Horoscop 3 martie 2018 Balanţă

E o zi minunata inaintea ta, profita din plin de soare, de veselie, de motivele de sarbatorit din jurul tau, pentru ca ai destule! Poate copiii sunt sursa fericirii tale, pentru ca, ori de cate ori stai in preajma lor, parca iti incarci si tu bateriile de energie pozitiva. Zambeste, fii liber sa te joci, oricare ti-ar fi varsta, pentru ca si copilul din tine cere uneori sa fie lasat sa se manifeste liber, asa cum vrea. O astfel de atmosfera destinsa, lipsita de rigori, de norme, de limite impuse de varsta sau statut social, se va dovedi a fi exact balsamul de care aveai nevoie pentru a uita de probleme. Copiii nu au nicio grija: fii ca si ei, macar pentru o zi!

Horoscop 3 martie 2018 Scorpion

Esti pe drumul cel bun spre visele tale cele mai frumoase. Simte-te protejat, pentru ca te afli sub o aripa ocrotitoare, iar siguranta e cel mai important aspect. Lasa fricile, stresul, grijile in urma, inchide usa dupa tine si porneste spre ceva nou cu optimism. Esti pe teren stabil, solid, consistent, nici urma de fragilitate in tot ce te asteapta, ca atare si atitudinea ta trebuie sa fie ferma, convins ca totul se va aranja exact asa cum vrei.

Horoscop 3 martie 2018 Săgetător

Tu ai principii foarte ferme pe care te bazezi, nu iti schimbi opinia de la o stare la alta, dupa cum bate vantul. Daca ai spus ceva, asa ramane, si-ti sustii punctul de vedere pana in panzele albe. S-ar putea sa auzi de la unii ca e semn de incapatanare, de rigiditate, de teama de schimbare, dar nu e nimic din toate acestea: e o impamantare a ta in ceea ce crezi cu adevarat! Nu te abati de la propriul tau adevar si lupti pentru a-l demonstra prin cele mai corecte mijloace. Nu accepti ca altul sa puna la indoiala declaratiile tale cat timp sunt documentate, argumentate si sustinute cu dovezi clare!

Horoscop 3 martie 2018 Capricorn

Familia este foarte importanta pentru tine si o incluzi si pe ea, foarte serios, in marile tale planuri de viitor. Unele din dorintele tale cele mai intense se indreapta spre confortul familial - de exemplu sa va mutati intr-o locuinta mai spatioasa - sau poate spre marirea familiei in curand, pentru ca e foarte posibil sa devii parinte (din nou, eventual). Ai sperante si ambitii mari, nu doar pentru propria persoana, ci armonia familiei este acum in centrul atentiei.

Horoscop 3 martie 2018 Vărsător

Nu te mai crampona de orice superstitie, spunand ca anunta cine stie ce dezastre, pentru ca exagerezi cu temerile tale. Vezi inamici la tot pasul, ti se pare ca orice cuvant ascunde o intentie negativa, ca pe oriunde ai lua-o si orice ai face, tot rau va iesi, dar nu e altceva decat o atitudine negativista pe care o dezvolti pana la extrem. Renunta la aceasta atitudine permanent critica, permanent negativa, ca si cum totul ar fi groaznic in jurul tau, pentru ca ce emiti, asta atragi. Emiti frica, griji, pericole si probleme, acestea se reflecta inapoi catre tine cu putere si mai mare. Incepe sa vezi in jurul tau si detaliile frumoase: ca soarele straluceste, ca cineva zambeste, ca si primesti ceva, nu doar dai etc.

Horoscop 3 martie 2018 Peşti

Nu lasa amintirile neplacute sau resentimentele sa te copleseasca. Iarta, uita, inchide acele capitole dureroase si deschide-te spre altceva. Ce a fost a fost, trebuie sa mergi mai departe cu inima noua si cu energie pozitiva. Purifica-te asa cum stii tu si lasa trecutul in urma. Te asteapta evenimente speciale si nu le poti primi in viata ta daca tu ai inima si mintea impovarate de amintiri triste. Curata locul, pentru ca acolo vor veni numai evenimente minunate!



Sursa: acvaria.com