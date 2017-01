Horoscop 3 ianuarie. De astăzi, totul se schimbă! Când credeai că nimic nu te mai poate atinge...

Leii intalnesc in calea lor o persoana providentiala, care le schimba complet viata.

Berbec

Dupa ce ai tergiversat la nesfarsit o situatie pentru ca nu stiai ce e de facut, dintr-o data aceeasi situatie parca intra pe repede inainte. Esti prins intr-un ritm infernal de evolutie, de parca toate se petrec concomitent si tu singur trebuie sa le gestionezi pe toate cu atentie.

Taur

Esti coplesit de o stare emotionala care iti consuma toate resursele de energie. E un fel de stres continuu care te macina, o frica pe care nu o poti controla, desi latura rationala din tine iti spune ca nu are nici un rost aceasta furtuna de ganduri si emotii.

Gemeni

Ai putea fi invitat la o plimbare, la o cafea, la o petrecere chiar si pe moment esti tentat sa refuzi, dar gandeste-te mai bine inainte. Profita de orice prilej de socializare, pentru ca fiecare om cu care intri in contact are ceva sa-ti transmita. Parerile venite de le ceilalti sunt complet diferite de ale tale, deci poti afla o multime de lucruri noi, potrivite din cu totul alta perspectiva decat privesti tu.

Rac

Ia taurul de coarne si fa ce trebuie facut, pentru ca situatia in care te afli are nevoie de o interventie prompta, care se bazeaza pe norme si legi clare. Nu poti face nimic la voia intamplarii, ci doar ce e mai corect din toate punctele de vedere.

Leu

Ai mare noroc de persoana care iti apare astazi in cale cu indrumari intelepte, cu sfaturi utile, cu lectii excelente de viata. Ai enorm de invatat de la el, deci stai cu urechile palnie la tot ce-ti poate transmite, pentru ca joaca rol de mentor pentru tine.

Fecioara

Transformi in aur tot ce atingi, deci nu astepta sa faca altii in locul tau, ci pune chiar tu mana pe unelte ca sa pui in aplicare un plan atractiv. Da, poate cel mai dificil punct e startul, pentru ca trebuie sa alegi cu grija momentul potrivit pentru ceea ce intentionezi sa faci. Daca te gandesti bine si pui in balanta toate detaliile pe care le ai la dispozitie, vei reusi sa alegi cel mai bun moment pentru ca mai apoi toate sa mearga ca unse.

Balanta

Prietenia se mentine prin gesturi reciproce si sincere de devotament si afectiune. Apreciezi foarte mult emotia cu care te invaluie un prieten apropiat, si esti incantat ca ai norocul sa ai pe cineva atat de bun alaturi de tine.

Scorpion

Cel mai bine e sa stai in banca ta si sa-ti pregatesti succesul din umbra. Nu face prea mult tam-tam pe seama proiectului pe care il construiesti cu ambitie si rabdare. Asteapta sa se clarifice situatia, sa ajungi la primele rezultate palpabile, si abia dupa aceea sa te lauzi cu ce ai realizat.

Sagetator

Exact lucrul catre care arati cea mai mare suspiciune poate fi de fapt cel mai norocos aspect al acestei zile, ca atare nu refuza o sansa doar pentru ca, momentan, nu-ti inspira incredere.

Capricorn

Asculta cu luare aminte ce-ti transmite inima, pentru ca de acolo vin acum cele mai folositoare indicii cu privire la ce ai de facut de acum inainte. Emotiile sunt mesajele prin care intuitia sau sufletul te indruma spre ceea ce e mai potrivit pentru tine.

Varsator

Lupta pentru ceea ce doresti, nu astepta sa pice din senin, pentru ca nu se va intampla asa. Fii sigur ca scopul tau e greu de atins, nimic nu ti se ofera pe tava, si, mai ales, te vei trezi cu tot felul de comentarii, critici si piedici venite de la ceilalti care nu vor sa te lase sa ajungi acolo unde visezi, scrie teotrandafir.com. Dar cu cat e mai dificil drumul tau pana la tinta propusa, cu atat mai mare va fi satisfactia de la final, pentru ca nu poti aprecia ceva ce se capata usor.

Pesti

Ceea ce iese din mainile tale e demn de laude pentru ca esti serios, te apleci cu maxima concentrare asupra sarcinii asumate si esti un perfectionist. Nu te lasi pana nu duci la indeplinire acel proiect si, mai ales, pana nu-l faci perfect, pentru ca ai incredere maxima in calitatile tale si stii ca poti face ceva ireprosabil.