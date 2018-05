Horoscop 29 mai. Zodia pentru care s-ar putea prăbuşi totul! Ghinioane la tot pasul. Tensiuni

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 29 mai 2018.

Berbec



Astazi afli ca planul tau de afaceri incepe sa dea roade. Asta nu inseamna ca trebuie sa te culci pe o ureche si sa intri in vacanta, ci sa muncesti la fel de mult in continuare.



Taur



Astazi ar putea fi momentul sa demonstrezi celor din jur ca nu esti doar acea persoana rigida pe care o afisezi cateodata. Esti capabil sa apelezi la spontaneitate, daca e nevoie, pentru a-ti atinge scopurile.



Gemeni



Trebuie sa faci o schimbare in viata ta, si asta cat mai repede. Nu mai ai timp de nimic: ori esti la birou, ori dormi pentru ca esti epuizat. Programul asta te-a indepartat de cei dragi. Ia urgent masuri!



Rac



Oricine te vede isi da seama imediat ca esti foarte fericit. S-a intamplat ceva extraordinar acasa, insa nu vrei sa dezvalui nimic pana cand nu esti sigur.



Leu



Un prieten te ajuta sa iei o decizie, astazi. Totusi, atunci cand vine vorba despre viitorul tau, nu ar strica sa te consulti si cu familia. Pe langa faptul ca iti sunt cei mai apropiati, i-ar putea afecta si pe ei, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



Mereu ai avut sentimentul ca unii oameni detin cheia fericirii, dar tu nu reusesti sa faci ceva in acest sens. Asta pana acum, cand vei intelege cu adevarat ce te face pe tine fericit.



Balanta



Pui familia și prietenii pe primul plan. Ai mult de recuperat daca vrei sa ajungi la relatia pe care o aveati inainte de a te baga pana peste cap in proiectul la care muncesti. Anunta-i ca vrei sa te implici mai mult.



Scorpion



Zilele acestea te vei intelege foarte bine cu cei din familie si te vei simti mai apropiat de ei. Ba chiar o sa iti faca placere sa iei parte la activitati pe care pana acum le considerai cel putin banale.



Sagetator



Uneori iti faci prea multe probleme pentru niste persoane care oricum nu apreciaza efortul tau. E cazul sa te detasezi. Astazi iti dai seama de acest lucru si schimbi lucrurile.



Capricorn



Prima parte a zilei va fi buna, insa pe seara vei avea cateva momente tensionate din cauza unui apropiat. Oricat de mult ai vrea sa spui ce ai pe suflet, preferi sa taci.



Varsator



Incearca sa fii mai rabdator cu oamenii din jur si sa te gandesti ca nimeni nu este perfect si poate de aceea unii gresesc. Chiar si tu mai faci erori, desi nu-ti place sa recunosti.



Pesti



Ai mici probleme de sanatate, dar care necesita un tratament pe termen lung. Nu ar strica sa iti iei cateva zile libere ca sa te ocupi de asta. Incearca sa iei in serios tot ce spun medicii.