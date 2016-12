Horoscop 29 decembrie. O zi plină de neprevăzut! Atenţie, abia acum începe GREUL!

Banii devin o problema pentru Leu, in aceste zile. Chiar daca vei fi nevoit sa limitezi cumparaturile, vei realiza ca iti prinde bine sa fii mai econom.

Berbec

Tu esti cel care isi asuma de buna voie o stare de pesimism care nu iti face bine. Lupta cu aceasta atmosfera apasatoare, ti-o creezi singur sau o accepti fara sa lupti. De fapt, esti puternic afectat de o problema, a ta sau a altuia, si din cauza ei ai impresia ca totul e negru in jurul tau.

Taur

Te afli intr-un anturaj usor depresiv, cu oameni care il iau pe "nu" in brate la orice, dar tu nu trebuie sa te lasi influentat de aceasta atmosfera sumbra. Dimpotriva: tu esti plin de energie si ii poti trage tu pe ceilalti dupa tine inapoi la lumina, ca atare nu te complace in starea lor negativa. Tu ai curaj sa faci lucruri nemaifacute, ai chef de actiune, esti gata de orice aventura, dar nu prea ai cu cine face echipa.

Gemeni

Te lasi complet la dispozitia unui companion care te indruma in directia decisa de el. E un semn de imensa incredere din partea ta si, desi habar n-ai incotro duce aceasta cale, nu te opui absolut deloc ghidului tau.

Rac

Nu continua acel plan care vezi si tu ca nu mai inainteaza deloc, ci cauta sa schimbi cumva macazul. Transformarea unui blocaj intr-o reusita sta numai in mainile tale, chiar daca nu esti una din zodiile prea deschise spre schimbare, spre provocare, spre rasturnari masive de situatie.

Leu

Chiar daca acum, pe moment, esti nevoit sa tii sub control bugetul si sa renunti sau sa limitezi anumite cheltuieli care nu sunt urgente, va veni o zi cand vei aprecia prudenta de care ai dat dovada. Vei iesi din aceasta zona mai fragila in plan financiar si te vei simti din nou liber sa investesti.

Fecioara

Simti ca locul in care te afli e marcat numai de negatii, limite, interdictii, si creativitatea ta nu se poate manifesta la justa valoare. Daca e un job in care te simti deja plafonat, daca e un cerc de prieteni in care simti ca tu nu ai nici un cuvant de spus, cauta o cale de iesire din acest mediu, pentru ca va naste frustrari si insatisfactii imense.

Balanta

Viitorul tau se scrie chiar azi, deci nu trata nimic din ceea ce faci ca si cum ar fi o joaca sau o intamplare. Din ce sapi tu acum pe terenul pe care il ai la dispozitie se va ridica ceea ce vei avea sau vei fi tu peste cateva zile sau luni, deci trebuie sa fii foarte atent la ingrediente.

Scorpion

Muncesti cu sarg, dar nu te preocupa sarcinile care se afla acum pe rol, care ti se par banale si simple, ci niste proiecte de viitor de la care ai mari asteptari. Tu nu privesti decat mult inainte, in perspectiva indepartata, pentru ca rezultatele eforturilor de acum se vor arata atunci, peste luni de zile, scrie huff.ro.

Sagetator

Dai dovada de o sensibilitate cu totul speciala astazi, simti orice vibratie pozitiva sau negativa din jur, parca ai fi o antena fina care recepteaza chiar si cele mai subtile unde. Acest simt deosebit te poate ajuta sa stai departe de locuri sau oameni care emit energii negative, ca nu cumva sa te influenteze pe tine in acelasi fel.

Capricorn

Ai nevoie de o zi de totala detasare, sa iti recapeti o binefacatoare stare de zen, de armonie interioara, de echilibru pe toate planurile corpului tau, pe care numai singuratatea ti le-ar putea oferi. Nu e o singuratate apasatoare, ci una acceptata de buna voie, constient ca numai asa iti vei aseza mai atent sufletul in prim plan, dedicandu-te mai mult nevoilor sale.

Varsator

Mare atentie la directia catre care cineva te indeamna sa purcezi, pentru ca, in spatele bunelor sale intentii, ar putea fi unele semne de egoism. Doar el ar putea avea ceva de castigat de pe urma deciziei tale de a porni pe acest drum, ca atare gandeste de zece ori inainte de a spune ceva. Nu e o schimbare care te-ar ajuta pe tine, ci doar pe cel care te poate convinge acum sa-i urmezi sfatul.

Pesti

Daca vezi ca problema in care esti implicat nu mai aduce nimic nou si nu se mai schimba deloc, ar fi bine sa te gandesti la o solutie de compromis, pentru ca nu are rost sa ramai blocat in aceasta situatie. E clar ca a ajuns intr-o zona terna care te va plictisi, pentru ca tu nu esti genul de om care sa accepte lucrurile demodate, banale, rutinate.