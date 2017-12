FOTO EXPLICATIE: Horoscop 28 decembrie. O zodie atrage NUMAI RELE! Pare blestemată! Şi greul abia acum începe...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 28 decembrie 2017.

BERBEC



Saptamana trecuta ati reusit sa rezolvati o problema ce tinea de familie, iar acum primiti rasplata. Sunteti luati prin surprindere de un apropiat.



TAUR



O sa bifati un succes in cadrul relatiei personale. Sunteti foarte incantati, deoarece ati depus mult efort ca sa ajungeti in punctul asta.



GEMENI



O zi cum n-ati mai avut de mult timp. Va asteapta o surpriza cu privire la viata profesionala. Simteati nevoia de un asemenea impuls si o sa va puneti pe picioare.



RAC



Veti primi vesti bune si neasteptate legate de un vis de-al vostru pe termen lung. Azi pur si simplu veti straluci.



LEU



Astazi e o zi potrivita pentru calatorii. Orice calatorie – fie ea de afaceri sau de placere va fi una de succes, care va va aduce bucurie. Veti primi vesti bune si legate de bani, scrie bucurestifm.ro.



FECIOARA



E posibil sa va imbunatatiti situatia financiara sau statutul social, insa promisiunile desarte pe care le faceti pot duce la neintelegeri si conflicte.



BALANTA



Este o zi speciala pentru cineva din familia voastra. Ii pregatiti o surpriza. Va ramane fara cuvinte cand o sa vada ce ati pus la cale.



SCORPION



A venit momentul sa va faceti ordine in finante si sa impartiti banii pe categorii. La final veti fi incantati cand o sa observati ca va raman bani si pentru un mic rasfat.



SAGETATOR



Nu sunteti in cea mai buna forma, dar asta nu va impiedica sa va faceti foarte bine treaba la serviciu. Eforturile voastre nu vor fi trecute cu vederea.



CAPRICORN



Nu sunteti foarte flexibili atunci cand vine vorba de a va schimba rutina. Sunteti obisnuiti cu un program si cu greu acceptati sa introduceti in planuri o activitate noua.



VARSATOR



Va laudati cu reusitele voastre si chiar aveti cu ce pentru ca in ultima vreme ati avut parte de realizari destul de mari. Este o zi foarte buna.



PESTI



Mai mult ca niciodata vreti sa stati cu familia. Ati ajuns la concluzia ca este neaparat nevoie de asta si le pregatiti o surpriza. Simteati ca rudele se cam indepartasera de voi.