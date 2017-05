Horoscop 27 mai. O zi plină de neprevăzut. BANII se lasă aşteptaţi. Nelinişti, drame de familie

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 27 mai 2017.

BERBEC

Este cea mai prielnica zi sa consolidati o noua relatie sentimentala sau sa reactualizati o legatura mai veche, la care ati renuntat de nevoie. Seara, mari cheltuieli pentru iubire.



TAUR

Rudele va lauda, dar uita sa-si tina promisiunile mai vechi. Deoarece sunteti constient de cate au pe cap, este de preferat sa le nu aduceti aminte tocmai in weekend.



GEMENI

Este de preferat sa nu fiti excesiv de sincer si sa distrugeti avansurile care vi se fac. Din pricina ironiilor, puteti usor sa fiti catalogat ca fiind prea sarcastic. Seara, vizite nereusite.



RAC

Rezolvati cu mult tact toate problemele de familie, urmand ca pe cele sentimentale sa le rezolve altii. Seara, aveti prea multa incredere in persoane necunoscute.



LEU

Sunt necesare decizii drastice, prin care sa-i faceti pe cei dragi sa va respecte. Aveti grija sa nu va enervati si sa folositi un ton provocator! Seara, multe rude in vizita.



FECIOARA

Chiar daca treceti printr-un impas si nu stiti care decizie este mai potrivita, va veti descurca de minune, indeosebi cu ajutorul persoanei iubite si al prietenilor mai tineri.



BALANTA

Vi se reproseaza ca sunteti foarte rigid, doar pentru ca nu acceptati sa nu se respecte ora de intalnire. Intrati in conflict cu orice persoana care nu tine cont de pretentiile dv.



SCORPION

Stiti ca este necesar sa va impartasiti experienta culinara (mai ales ca nu o faceti gratis), dar aceasta indeletnicire va cam plictiseste. Macar aveti ocazia sa purtati un dialog interesant, scrie ziarulevenimentul.ro.



SAGETATOR

Este necesar sa faceti unele corectii absolut necesare la planurile dv. cele mai importante. Veti pleca mai tarziu in vizita, deoarece va treziti la o ora foarte tarzie.



CAPRICORN

Nu va plac schimbarile care vi se propun, dar nici nu va exprimati clar parerea, stiind ca sunteti in minoritate. Veti suporta repercusiunile mult timp. Autocontrol.



VARSATOR

Toate intalnirile stabilite pentru aceasta zi sunt date peste cap si trebuie reprogramate din cauza unor intrevederi neprevazute. Seara, nu renuntati la vizitele amicilor!



PESTI

Sunteti supus unui "tir" verbal educativ sau aveti dv. de gand sa purtati o discutie lamuritoare cu cei dragi. Din pacate, faceti unele exagerari si sunteti ironizat.