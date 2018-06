Horoscop 27 iunie. Zodia care va descoperi adevăruri dureroase. Viaţa i se schimbă radical!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 27 iunie 2018.

Berbec



Primesti o noua sarcina la locul de munca si esti incantat. Asta iti poate completa CV-ul, dar, in acelasi timp, te alegi si cu ceva mai multe responsabilitati. Fii atent la ceea ce faci, seful e cu ochii pe tine!



Taur



Toate micile probleme ce tin de familie dispar cu totul astazi. Vestea ca s-au rezolvat toate te fac sa rasufli usurat. Nu neglija sfatul unei rude referitor la o investitie de durata. Chiar daca acum pare fara sens, in cativa ani s-ar putea sa conteze.



Gemeni



Ai o suspiciune legat de sinceritatea unui coleg la locul de munca. Banuiesti ca a facut niste modificari la un proiect de-al tau fara sa te consulte. Pentru siguranta ta, va trebui sa lamuresti cat mai repede acest aspect, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Primesti un telefon de pe alte meleaguri si asta o sa iti dea un plus de energie. Mai ales ca primesti o informatie care iti este de mare ajutor. Nici nu sperai sa mai fie posibil.



Leu



E "sezonul" de concedii si petreci ore in sir cautand cele mai potrivite oferte. Cum nu te poti inca decide, e posibil sa accepti, deocamdata, propunerea partenerului de viata si sa fugiti cateva zile la munte.



Fecioara



Te doare tot corpul si asta te indispune. Ai facut multa miscare in week-end si inca te resimti. Ar fi indicat sa faci mai des astfel de activitati, iar daca nu ai timp, macar evita sa iei liftul cand esti nevoit sa urci cateva etaje.



Balanta



Esti nevoit sa amani o calatorie planuita inca de acum cateva luni. Niste probleme ivite la locul de munca te impiedica sa pleci acum. Vezi cum negociezi asta cu sefii, macar sa fii recompensat cumva, dupa ce ai avut discutii nu tocmai cordiale cu partenerul de viata...



Scorpion



Ai un scop si nu te lasi pana nu obtii ceea ce vrei. Esti atat de determinat, incat nu conteaza ca reusesti sa enervezi chiar si pe cea mai calma persoana cu care intri in contact.



Sagetator



Esti constient ca ai nevoie de o schimbare, insa nici tu nu stii incotro sa o apuci in acest moment. In cazul asta, ia-ti o vacanta de cateva zile, inchideti telefonul si du-te undeva departe. S-ar putea sa vezi mai limpede lucrurile din afara.



Capricorn



Un coleg a reusit sa te faca sa ajungi la capatul rabdarii. Esti gata sa izbucnesti, dar iti dai seama in ultimul moment ca ar fi o greseala. Este cea mai inteleapta decizie.



Varsator



Esti o persoana sociabila si iti place sa fi in centrul atentiei, insa azi vrei sa treci neobservat. Asteapta-te la intrebari din partea tuturor care sunt uimiti de schimbarea ta. Linisteste-i ca e vorba doar de o mica pauza.



Pesti



Nu-i lasa pe altii sa te influenteze cand vine vorba de niste alegeri strict personale, decat daca stii ca iti vor binele. Pe de alta parte, nu te lasa nici prins in capcana unor convingeri care pot fi gresite. Inainte sa iei decizii, analizeaza totul cu grija.