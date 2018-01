Horoscop 27 ianuarie. O zodie atrage NUMAI RELE! Pare blestemată! Şi greul abia acum începe...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 27 ianuarie 2018.

BERBEC



Recuperati din timpul pierdut cu serviciul si va antrenati in activitati in care partenerul de viata este cel mai important.



TAUR



Se pot clarifica anumite situatii care v-au dat de gandit, cum ar fi cele legate de acte, de administrarea unor bunuri ale familiei sau de un cadou promis pe care l-ati tot asteptat.



GEMENI



O perioada perfecta pentru a petrece mai mult timp cu prietenii. In ultimul timp, v-ati axat pe lucrurile profesionale, insa acum va permiteti o pauza pentru a sta cu cei dragi, scrie bucurestifm.ro.



RAC



Sunteti foarte agitati pentru ca a venit ziua in care sunteti raspunzatori de un eveniment. Vreti ca totul sa iasa perfect si, cu riscul de a-i supara pe cei din jur, o sa faceti pe sefii. Atentie la tonul pe care il folositi cand vorbiti cu cei dragi.



LEU



Sunteti hotarati sa nu faceti nimic altceva decat sa va odihniti. O sa va petreceti timpul cu prietenii.



FECIOARA



Relaxare. Va inchideti telefonul de la locul de munca, nu deschideti deloc calculatorul si sunteti decisi sa faceti doar ceea ce va place. Poate chiar va urcati in masina dati o fuga in afara orasului.



BALANTA



Situatia financiara s-a imbunatatit in ultimele saptamani, asa ca nu exista o rasplata mai buna decat cateva zile departe de zgomotul orasului. Relatia cu persoana iubita decurge excelent.



SCORPION



Va asteapta o zi plina de evenimente interesante. Chiar daca veti avea tendinta sa va pierdeti rabdarea, la sfarsit zilei veti avea o multime de planuri interesante alaturi de cei mai importanti oameni din viata voastra.



SAGETATOR



Aveti o pasiune si pentru a va ocupa de aceasta sunteti dispusi sa stati mai putin cu familia. Aveti nevoie de o pauza de la tot si exact asta faceti.



CAPRICORN



Incepeti zilele libere cu o veste extrem de buna. Acest lucru va ajuta foarte mult din punct de vedere moral. O sa va dea forta necesara pentru a demara ceva la care va gandeati cu teama.



VARSATOR



Multa relaxare. Asta ati planuit, cel putin... Dar, cum planurile de acasa nu se potrivesc cu cele din targ, o sa aveti de facut cateva drumuri, dar nimic care sa va sperie si sa va strice linisrea.



PESTI



Fiti foarte atenti atunci cand vine vorba de cumparaturi. Sunteti atrasi de tot ce este nou in materie de tehnologie, asa ca sunt sanse mari sa va achizitionati un produs scump, dar de care nu aveti neaparat nevoie.