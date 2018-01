Horoscop 26 ianuarie. O zodie va avea mari probleme. Şi este abia începutul! Scandal uriaş, lacrimi

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 26 ianuarie 2018.

BERBEC



Feeria si armonia plutesc in relatia voastra de cuplu, dar este posibil ca atat voi, cat si persoana iubita sa traiti emotiile din trecut. Ar fi indicat poate sa aduceti relatia in prezent.



TAUR



Dati curs unor propuneri venite din partea unor persoane energice, care stiu bine ce fac. Este vorba despre afaceri care presupun investitii comune.



GEMENI



Vi se va oferi o ocazie interesanta de a intari bunele relatii pe care le aveti cu colegii si superiorii. Spre seara, orientati-va spre familie.



RAC



Va implicati in problemele tuturor si va comportati de parca ar fi ale voastre. Invatati sa va ganditi si la binele personal si rezumati-va la a da un sfat fara sa va implicati in mod direct.



LEU



Va implicati intr-un proiect colectiv, desi nu sunteti foarte increzatori in sansele lui de reusita. Sprijinul vostru este foarte important.



FECIOARA



Va puneti toate bazele intr-o persoana care va poate ajuta mult intr-un proiect. Daca negociati cum trebuie, sansele de reusita sunt foarte mari.



BALANTA



Ati tras lozul cel mare pentru ca veti primi astazi o informatie care va va ajuta sa va imbunatatiti starea materiala.



SCORPION



Perseverenta este cuvantul cheie pentru voi. Nu va dati batuti si veti obtine tot ceea ce va doriti, chiar daca la prima vedere pare imposibil, scrie bucurestifm.ro.



SAGETATOR



Primiti o solicitare din partea unui coleg si nu aveti cum sa refuzati. Ati intors problema pe toate partile si stiti ca acesta este pasul normal pe care trebuie sa il faceti.



CAPRICORN



Astazi veti fi omul pe care se poate baza oricine. Cativa apropiati va vor cere ajutorul si veti renunta la propriile planuri pentru a face ceea ce vi s-a cerut.



VARSATOR



Va adaptati repede in locurile noi, iar astazi aceasta atitudine va va ajuta foarte mult. Sunteti pusi pe glume toata ziua, chiar si cu persoanele mai putin apropiate.



PESTI



Faceti impresie buna astazi peste tot pe unde mergeti. Profitati de acest succes si intindeti sforile pentru ceea ce urmeaza sa faceti in perioada urmatoare.