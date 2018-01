Horoscop 25 ianuarie. 3 zodii vor avea o zi de vis! Au lumea la picioare!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 25 ianuarie 2018.

BERBEC



Va ingrijoreaza situatia financiara pentru ca urmeaza cateva cheltuieli destul de mari si va temeti ca nu va incadrati. Ar fi bine sa va ganditi la o solutie de rezerva.



TAUR



Preluati initiativa si va comportati ca un sef. Organizati tot ce trebuie pentru ca echipa voastra sa iasa invingatoare.



GEMENI



Sunteti foarte agitati pentru ca momentul pentru care va pregatiti de ceva timp este aproape. Relaxati-va pentru ca totul va iesi mult mai bine decat va asteptati.



RAC



Lasati-va dusi de val si nu va mai calculati fiecare miscare. Este momentul vostru sa straluciti.



LEU



Sunteti convinsi ca doar voi aveti dreptate si alegeti calea cea grea, cand cei din jur va ofera solutia salvatoare. Nu este momentul potrivit pentru orgolii.



FECIOARA



Aveti parte de una dintre acele zile in care nu aveti chef de nimic si de nimeni. Aveti nevoie de odihna si este singura varianta in care va puteti bucura de liniste.



BALANTA



Discutati cu partenerul de viata orice mic detaliu care va deranjeaza, pentru ca se vor aduna prea multe lucruri si la un moment dat s-ar putea sa izbucniti.



SCORPION



Nu este o zi potrivita pentru mari schimbari, indiferent ca privesc viata personala sau profesionala. Cel mai bine este sa va consultati si cu membrii familiei.



SAGETATOR



O sa aveti destui bani pentru a planifica o excursie sau o alta calatorie, insa nu va aruncati la preturi ridicate. Daca o calatorie nu se regaseste in planurile voastre, este posibil sa cumparati un lucru pe care vi-l doriti de mai multa vreme, scrie bucurestifm.ro.



CAPRICORN



Aveti o multime de treburi de facut, dar asta nu inseamna ca nu puteti sa aveti zambetul pe buze toata ziua. Veti fi pata de culoare oriunde veti merge.



VARSATOR



Va implicati intr-un proiect care va va aduce castiguri financiare substantiale. Este mult de munca, dar eforturile va vor fi rasplatite.



PESTI



Astazi ajungeti sa cunoasteti persoane de toate tipologiile, toate interesante, toate cu un mesaj sau o idee, ceea ce va incita la studiu. Idei foarte bune va vor veni, in special legat de afaceri.