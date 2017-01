Horoscop 24 ianuarie. Boală, tristeţe, sărăcie. O zi cât se poate de nefericită. Două zodii au NOROC

Racii trebuie sa puna punct unei situatii apasatoare. Momentul decisiv nu mai poate fi amanat prea mult.

Berbec

Desi esti un militant aprig impotriva banalului si rutinei, de data aceasta reusesti sa te adaptezi acestor conditii.

Taur

Conflictele dintre generatii pornesc de la orice, dar noroc ca esti tu acolo ca sa-i asezi la masa tratativelor si a-i ajuta – sau obliga – sa ajunga la un compromis.

Gemeni

Verdictul pe care il primesti azi in urma unui conflict puternic te favorizeaza si e normal sa fii multumit de rezultate.

Rac

Tu nu ai curaj sa spui 'stop' unei situatii care nu mai poate continua in acelasi mod. Exista altcineva alaturi de tine care ofera o solutie mai buna in situatia de fata.

Leu

Joci un rol important in sarcinile zilei, pe de o parte pentru ca iti asumi ceea ce-ti revine cu simt de raspundere si vointa, si, pe de alta parte, pentru ca reusesti sa ii mobilizezi si pe ceilalti la treaba astfel incat sa ajungeti impreuna la un rezultat demn de lauda.

Fecioara

Cand primesti de la cei din jur atatea semne de apreciere la adresa ta, capeti mai mult curaj de a duce mai departe ce ai inceput.

Balanta

Este o zi cam fara spor, pentru ca tot ce incepi ajunge repede la un hop greu de trecut. Faci un pas mare, dar e urmat de alti doi pasi mici inapoi, ca atare, la finalul zilei, iti vei da seama ca nu ai facut niciun progres, ci ai batut pasul pe loc.

Scorpion

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare.

Sagetator

Opreste-te putin din sarcinile noi pe care ti le-ai asumat, pentru ca apare din urma o restanta ce se cere a fi adusa la zi.

Capricorn

Daca singur nu stii ce trebuie facut intr-o situatie complicata, calca-ti pe mandrie si accepta ajutorul sincer al celor care iti stau alaturi, ai la cine apela, la nevoie, deci nu e nicio rusine sa recunosti ca nu stii, nu poti, nu ai cu ce.

Varsator

Nu te simti bine in mediul in care te afli azi, ci gandul tau e in cu totul alta parte, scrie teotrandafir.com. Daca ar depinde de tine, ai fugi din acel loc in care planeaza boala, tristetea, saracia.

Pesti

Stai pe margine analizand la rece o situatie in care consideri ca numai ratiunea poate extrage o concluzie corecta.