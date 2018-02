HOROSCOP 24 februarie 2018. Dragobetele aduce ghinion acestor zodii. Atenție sporită!

HOROSCOP 24 februarie 2018

HOROSCOP 24 februarie 2018. Conjunctia Mercur-Neptun predispune la visare. Astazi s-ar putea sa fim cu totii cam distrati dar si putin irascibili din aceasta cauza. Prin urmare, este recomandabil sa fim precauti in tot ce facem si sa nu luam hotarari importante.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Berbec

Se pare ca nu va simtiti in forma si nu aveti rabdare sa finalizati ceea ce ati inceput. Va sfatuim sa nu va asumati prea multe responsabilitati, pentru ca riscati sa va irositi timpul.

Un barbat mai in varsta v-ar putea ajuta cu sfaturi utile.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Taur

La locul de munca sau in afaceri s-ar putea sa ramaneti in urma cu o lucrare, din cauze independente de dumneavoastra. Daca nu va stapaniti nervozitatea, riscati sa ajungeti in situatii neplacute fata de colegii de serviciu si chiar in relatia cu partenerul de viata.

Nu este momentul sa luati decizii importante. Este recomandat sa va concentrati asupra activitatilor urgente.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Gemeni

Se pare ca va simtiti slabit si nu reusiti sa va incadrati in programul stabilit. Va recomandam sa nu va asumati niciun risc. Oricat ati forta, sansele de reusita sunt destul de mici astazi.

Ar fi bine sa evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie mai in varsta, fiindca este foarte posibil sa ajungeti la cearta.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Rac

Se pare ca incepeti ziua cu o stare de nervozitate si aveti tendinta sa deveniti impulsiv.

Este posibil sa va certati cu partenerul de viata din cauza ca nu este de acord sa plecati intr-o calatorie in interesul familiei.

Amanarea calatoriei ar putea sa fie, de fapt, in avantajul dumneavoastra, intrucat azi sunteti predispus la accidente de circulatie.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Leu

In prima parte a zilei este posibil sa luati o decizie inspirata intr-o problema financiara si sa obtineti beneficii importante pentru familie.

Va sfatuim sa fiti prudent in relatia cu un partener de afaceri. S-ar putea ca acesta sa apeleze la metode nu tocmai legale, care va pot creea complicatii nedorite.

Ar fi bine sa evitati speculatiile financiare si sa tineti cont de sfaturile unei persoane mai in varsta.

Fecioară

La locul de munca sau in afaceri, se pare ca superiorii sau partenerii va apreciaza pentru realizarile din ultima vreme. Este posibil chiar sa se discute despre o prima, o renegociere sau chiar o calatorie in strainatate.

Un coleg ar putea incerca sa tensioneze atmosfera. Eastrolog.ro va sfatuieste sa nu va lasati provocat si sa evitati o confruntare.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Balanță

Este posibil ca partenerul de viata sa gaseasca azi diverse motive pentru a va face reprosuri: fie ca ati venit tarziu acasa, fie ca ati cheltuit prea multi bani etc. Pastrati-va calmul si evitati o cearta!

Ar fi bine sa acordati mai multa atentie familiei si mai ales relatiei cu persoana iubita.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Scorpion

Astazi este recomandat sa evitati deplasarile cu autoturismul, fiindca exista riscul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie produs din vina dumneavoastra.

In cazul in care sunteti nevoit sa folositi masina, circulati cu mare atentie si nu va grabiti! De asemenea, ar fi bine sa verificati temeinic starea tehnica a autoturismului.

In relaiile cu prietenii si cu familia nu se intrevad probleme deosebite.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Săgetător

In cursul diminetii este posibil sa deveniti irascibil si sa aveti tendinta de a face din tantar, armasar. Este recomandat sa evitati discutiile in contradictoriu.

In a doua parte a zilei se intrevad cateva drumuri scurte, care imbina interesele profesionale cu cele personale.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Capricorn

Se pare ca resimtiti o anumita stare de tensiune si s-ar putea sa aveti reactii necontrolate fata de colegii de munca sau partenerii de afaceri. Va sfatuim sa evitati discutiile importante si deciziile privind investitiile.

Ar fi bine sa va limitati la activitati de rutina si sa acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale.

Nu este o zi buna pentru speculatii, din cauza ca riscurile sunt mult mai mari decat de obicei.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Vărsător

Din cauza nervozitatii, puteti avea dificultati de comunicare cu partenerii de afaceri si cu partenerul de viata.

Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa fiti cat mai diplomat in relatiile cu cei din jur.

In cazul in care circulati cu autoturismul, conduceti cu prudenta! Exista riscul sa fiti implicat intr-un accident.

HOROSCOP 24 februarie 2018. Pești

Se pare ca sunteti nerabdator sa incheiati o lucrare pe care ati inceput-o cu ceva timp in urma. Nu va pripiti, daca nu vreti sa stricati ceva tocmai la final!

Este recomandat sa evitati discutiile in contradictoriu. In atmosfera tensionata de azi, se poate ajunge foarte usor la certuri.

Daca sunteti invitat intr-o excursie, ar fi bine sa renuntati. Nu este o zi favorabila calatoriilor.

