Horoscop 24 decembrie. Bucurii mari, în Ajunul Crăciunului. O vizită neanunţată te scoate din casă

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 24 decembrie 2017.

BERBEC



Acordati prioritate familiei, pentru ca in ultima vreme ai fost retinuti la serviciu si v-ati cam neglijat caminul. Se anunta multa distractie alaturi de prietenii apropiati, poate chiar o petrecere organizata chiar de voi.



TAUR



O zi excelenta sub toate aspectele pentru voi. E momentul perfect sa puneti bazele unei afaceri si sa va faceti planuri pe termen lung.



GEMENI



Seriozitatea de care dati dovada mereu va impiedica sa va odihniti. Nu mai incercati sa ii multumiti pe toti si incercati sa va relaxati pentru ca s-ar putea sa fiti voi cei care nu se mai bucura.



RAC



Situatia financiara s-a imbunatatit in ultimele saptamani, asa ca nu exista o rasplata mai buna decat cateva zile departe de zgomotul orasului. Relatia cu persoana iubita decurge excelent.



LEU



Un mic detaliu pe care nu il considerati important va pune pe jar si va acapareaza toata atentia. E ca o ghicitoare in spatele careia se afla comoara mult visata.



FECIOARA



Reluati legatura cu o persoana cu care nu ati mai discutat de o vreme. Va bucurati, deoarece era un prieten foarte bun, iar relatia s-a racit din cauza unei mici neintelegeri. Acum lucrurile se indreapta.



BALANTA



Aveti parte zilele astea de multa agitatie acasa. Se pregateste o reuniune de familie si toata lumea vrea sa iasa cat mai bine dupa aceasta intalnire.



SCORPION



Libertatea este un lucru relativ, iar voi il intelegi diferit fata de o persoana din familie. Pot aparea discutii in contradictoriu pe acest subiect, dar cu rabdare veti lamuri repede neintelegerile.



SAGETATOR



Va dedicati in totalitate persoanei iubite. Organizati timpul astfel incat sa fiti mereu impreuna, discutati, poate iesiti la o plimbare si va bucurati de atentia si grija partenerului de cuplu, scrie bucurestifm.ro.



VARSATOR



Schimbarile din ultima perioada v-au extenuat. Aveti nevoie de o pauza si ar fi cazul sa o planificati. Nu strica sa plecati din oras, sa va relaxati alaturi de cativa prieteni si sa va intoarceti mai odihniti si energici.



CAPRICORN



Munciti foarte mult la ceva, dar va deranjeaza ca nu aveti parte de rezultate imediate. Stiati ce inseamna asta atunci cand ati inceput, asa ca nu trebuie sa va pierdeti rabdarea.



PESTI



Sunt zile ideale pentru a comunica. Nu va opriti din palavragit cu prietenii si sa te distrezi tot timpul, insa e nevoie sa te ocupi de treburi importante. Daca iti urmezi intuitia, nu ai cum sa gresesti.