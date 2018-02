Horoscop 23 februarie. Zodia care se va prăbuşi. Va face schimbarea vieţii! Cine are noroc la BANI

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 23 februarie 2018.

Berbec



Aveai emotii in legatura cu sedinta de astazi insa, dupa ce incepe, te linistesti brusc. Activitatea ta nu intra in discutie pentru ca se considera o reusita. Nu te gandi, insa, deocamdata la un castig financiar.



Taur



Simti nevoia sa te odihnesti pentru ca ai avut parte de multa munca in ultimele zile. Totusi, ar fi bine sa astepti pana maine pentru asta. Nu lasa treaba neterminata, pentru ca risti sa fii deranjat in weekend.



Gemeni



Tot ce faci astazi faci in graba. Unii pariaza ca vei da gres pentru ca nu esti foarte atent, dar vor pierde... Seara, asteapta-te sa primesti o vizita. Va fi o mare surpriza.



Rac



Nu te epuiza astazi pentru ca ceea ce ti-ai programat pentru weekend se anunta destul de obositor: Te asteapta un drum lung, dar si multa munca.



Leu



Ai spor la munca. Te pui pe treaba si rezolvi rapid ceva ce ai tot amanat, in ultima perioada. Macar stii sigur ca vei fi liber in weekend.



Fecioara



Nu forta ceva daca vezi ca nu merge. Chiar daca pe moment reusesti sa urnesti lucrurile, pana la urma tot se vor impotmoli undeva. Accepta ideea ca uneori nu se poate mai mult, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Te-ai ocupat de cu totul altceva si acum intri in criza de timp cu un proiect. Ar fi momentul sa te pui pe treaba pentru a nu ramane in urma fata de unii colegi de-ai tai.



Scorpion



Pui la cale o vacanta cu partenerul de viata, insa nu vrei sa ii spui acum pentru ca intentionezi sa-i faci o surpriza. Surpriza va fi pentru tine cand vei afla ca stie mai multe detalii decat stii tu...



Sagetator



Esti cam agitat astazi, asa ca nu lua nicio decizie pe negandite, deoarece o sa ajungi sa regreti. Analizeaza bine, calm, toate datele si abia apoi ia o hotarare.



Capricorn



Cei din familie iti pregatesc o surpriza, dar tu nu banuiesti chiar nimic. Esti mult prea ocupat cu munca si nu mai vezi nimic in jurul tau. Nici macar cand lucrurile se desfasoara chiar in fata ta...



Varsator



Semnezi un contract important sau pornesti pe un nou drum. Nu poti spune ca nu ai emotii, dar ai incredere ca aceasta este una dintre cele mai bune decizii din cariera ta.



Pesti



Astazi te grabesti. Ai de facut un drum pentru a rezolva o problema si nu ai idee cat va dura totul. Cineva din familie ti-a cerut ajutorul si incerci sa fii de folos, dar nu vrei nici sa-ti pierzi toata ziua.